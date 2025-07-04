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Загадочный хоррор OD от Кодзимы не попал в число жертв Microsoft — «по крайней мере, пока»

На фоне массовых увольнений в Xbox отказались от ряда партнёрств со сторонними студиями, а что загадочный хоррор OD от Kojima Productions? Судьбу проекта после сокращений в игровом подразделении Microsoft выяснил портал Windows Central.

Источник изображений: Kojima Productions

Источник изображений: Kojima Productions

Напомним, OD создаётся на основе облачных технологий Microsoft в партнёрстве с компанией. Гейм-дизайнер и глава Kojima Productions Хидео Кодзима (Hideo Kojima) подтвердил проект летом 2022 года, и с тех пор о нём слышно было нечасто.

За прошедшие с формального анонса уже три года OD удостоилась одного тизера на церемонии The Game Awards 2023 и нескольких упоминаний в твитах Кодзимы, тогда как в недавнем интервью разработчик об игре вовсе умолчал.

На фоне затянувшегося молчания о проекте и масштаба новейшей волны увольнений в Xbox некоторые фанаты начали переживать, что OD могла пойти по пути нового шутера от Romero Games, но, судя по всему, на этот раз обошлось.

Как сообщает исполнительный редактор Windows Central Джез Корден (Jez Corden) со ссылкой на собственные источники, OD не была затронута сокращениями и находится в безопасности. «По крайней мере, пока», — угрожающе добавил журналист.

Удо Кир

Удо Кир

Ранее сообщалось, что OD «исследует идею проверки вашего порога страха, и что значит передозировка страха». В главных ролях — София Лиллис (Sophia Lillis), Хантер Шафер (Hunter Schafer) и Удо Кир (Udo Kier).

В конце июня Kojima Productions выпустила на PS5 курьерский экшен Death Stranding 2: On the Beach, а впоследствии также планирует взяться за вдохновлённый Metal Gear Solid «шпионский боевик следующего поколения» под кодовым названием Physint.

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Теги: od, kojima productions, xbox game studios, хоррор
od, kojima productions, xbox game studios, хоррор
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