Ubisoft похвасталась количеством игроков Prince of Persia: The Lost Crown, но продажи раскрывать не спешит

Издательство Ubisoft и разработчики из принадлежащей ему французской студии Ubisoft Montpellier поделились информацией о новых успехах своей метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown.

Напомним, официально Ubisoft отчитывалась лишь о размере аудитории Prince of Persia: The Lost Crown — в конце апреля (через две недели после релиза игры на мобильных устройствах) она достигла 2 млн человек.

Как стало известно, за следующие четыре месяца к Prince of Persia: The Lost Crown приобщился ещё миллион геймеров. Таким образом, с релиза 18 января 2024 года в метроидванию сыграло более 3 млн пользователей.

«Начиная с прыжков над смертельными ловушками и заканчивая идеальными парированиями, ваше мастерство вдохнуло жизнь в приключение Саргона. Спасибо, что стали частью легенды Prince of Persia», — поблагодарили разработчики.

Стоит отметить, что Prince of Persia: The Lost Crown доступна бесплатно подписчикам Ubisoft+ и абонентам премиальных (Extra, Premium/Deluxe) тарифов PS Plus, так что за чистые продажи анонсированный показатель считать нельзя.

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), после девяти месяцев с релиза продажи Prince of Persia: The Lost Crown составляли около 1 млн копий, а по прошествии года превысили 1,3 млн экземпляров.

Prince of Persia: The Lost Crown вышла на PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. По слухам, Ubisoft недовольна продажами игры и забраковала потенциальный сиквел.