TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай

В начале этого месяца стало известно, что власти США лишили TSMC экспортной лицензии, позволявшей тайваньской компании поставлять оборудование для выпуска чипов на своё китайское предприятие в Нанкине. До 31 декабря этого года действуют прежние условия поставок, но эксперты считают, что ущерб для бизнеса в дальнейшем будет не так велик.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Аналитики Macquarie Group, на которых ссылается South China Morning Post, утверждают, что получить экспортные лицензии на новых условиях TSMC сможет, пусть и с определёнными сложностями. Соответственно, поставки оборудования на предприятие в китайском Нанкине придётся на какое-то время приостановить. Однако, сейчас до конца декабря есть возможность отправить туда оборудование, предназначающееся для других проектов TSMC типа того же японского, если возникнет подобная срочная необходимость.

Более того, даже если TSMC лишится возможности поддерживать работу своего предприятия в Нанкине поставками нового оборудования, то оно обеспечивает не более 3 % всей выручки компании, а потому санкции США не нанесут серьёзного урона бизнесу этого тайваньского производителя чипов. Предприятие выпускает чипы по зрелым 16-нм и 28-нм техпроцессам, его стратегическая ценность для TSMC не столь велика. Те же SK hynix и Samsung выпускают на территории Китая не менее 30 % своей продукции, а потому в условиях схожих ограничений со стороны США рискуют куда больше TSMC. Как утверждают источники, американские регуляторы пока настроены сохранить возможность для перечисленных компаний поддерживать тот уровень производства в Китае, который существовал до введения ограничений. Санкции в большей степени направлены на возможное расширение производства. Соответственно, у TSMC сохраняется шанс продолжить поставки оборудования для предприятия в Нанкине после получения новой экспортной лицензии.

Теги: tsmc, китай, китайские производители, санкции, производство микросхем
