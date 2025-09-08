Сегодня 08 сентября 2025
Новости Software
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Издатель Paradox Interactive рассказал о следующих шагах в процессе урегулирования скандала вокруг платных кланов в вампирском ролевом экшене Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от The Chinese Room.

Источник изображений: Paradox Interactive

Напомним, два из шести вампирских кланов в Bloodlines 2 (Ласомбра, Тореадор) оказались эксклюзивами дополнения Shadows & Silk, которое входит в наиболее дорогое, премиальное издание игры (4979 рублей в Steam).

На фоне острого недовольства фанатов Paradox сначала списала проблему на особенности индустрии, а затем намекнула на корректировку планов в отношении доступа к платным кланам.

Новые планы Paradox начинают обретать форму. Как стало известно, команда Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 усердно работает над обещанными корректировками и будет готова поделиться подробностями 17 сентября.

Тем временем с сегодняшнего дня, 8 сентября, предзаказавшим премиальное издание Bloodlines 2 в PS Store полагается возврат средств. Это первый шаг в выбранном Paradox порядке действий для «обеспечения наилучшего опыта на релизе».

«Внесение столь значительных изменений предполагает множество переменных, и мы хотим всё сделать правильно», — заверила менеджер развития сообщества бренда World of Darkness Дебби Лейн (Debbie Lane).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают современный Сиэтл на пороге войны, выбор пола протагониста, графику на движке Unreal Engine 5 и перевод на русский.

Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
