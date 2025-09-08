Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2

Джонни Сильверхенд стал одним из самых ярких персонажей ролевого боевика Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Появится ли легендарный рокер и террорист в Cyberpunk 2, вопрос открытый, но как минимум исполнитель его роли точно за.

Напомним, голос и внешность Джонни в Cyberpunk 2077 подарил голливудский актёр Киану Ривз (Keanu Reeves), который стал официальным лицом игры на нашумевшей презентации Microsoft в рамках E3 2019.

В интервью изданию IGN, посвящённом предстоящей комедии «Удача» (Good Fortune) со своим участием, Ривз прокомментировал перспективу вернуться к роли Джонни в продолжении Cyberpunk 2077.

«Однозначно. Я с удовольствием бы сыграл Джонни Сильверхенда снова», — заявил Ривз при ответе на вопрос журналиста IGN, заинтересован ли он примерить образ своего персонажа в Cyberpunk 2.

Найдётся ли место Джонни в Cyberpunk 2, учитывая развязку его истории (и Ви) в Cyberpunk 2077, неясно. Какая концовка игры будет каноничной для сиквела, зависит от CD Projekt Red, но в IGN полагают, что «дверь открыта».

О Cyberpunk 2 (именно так внутри CD Projekt называют продолжение) известно совсем немного. Создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith) недавно проговорился, что место действия сиквела выйдет за рамки Найт-Сити.

Разработку Cyberpunk 2 возглавляет североамериканская ветвь CDPR с офисами в Бостоне и Ванкувере. Прошедшей весной игра перешла на этап предварительного производства — на проекте занято 116 из 799 сотрудников студии.