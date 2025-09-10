Запал ИИ-бума не иссяк: TSMC похвалилась ростом выручки на 34 % в августе

Принято считать, что основными выгодоприобретателями в условиях бума систем искусственного интеллекта остаются Nvidia и её ближайшие партнёры. Поскольку TSMC исправно снабжает её чипами для ускорителей вычислений, на выручке данного контрактного производителя это сказывается наилучшим образом. В августе выручка TSMC выросла сразу на 34 %.

По официальным данным, за прошлый месяц TSMC выручила $11,1 млрд, что более чем на треть больше результата аналогичного месяца прошлого года. Сентябрь завершает третий фискальный квартал в календаре компании, и аналитики в среднем ожидают, что квартальная выручка TSMC вырастет на 25 % год к году.

Прочие партнёры Nvidia и клиенты TSMC, зарабатывающие на буме ИИ, тоже и не думают сбавлять обороты, поэтому пока формируется благоприятная для обеих компаний картина. Foxconn, выпускающая серверные системы для Nvidia, в августе нарастила выручку на 10,6 %. Компания Broadcom, получившая от OpenAI заказы на разработку специализированных чипов для систем ИИ, рассчитывает в ближайшие несколько лет выручить на этом контракте не менее $10 млрд.