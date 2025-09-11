Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Российские объёмы предзаказов на iPhone ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года

Число предварительных заказов на новые Apple iPhone 17 в России превысило показатели двух предыдущих моделей: iPhone 16 в прошлом году собрал вдвое меньше предзаказов; iPhone 15 в позапрошлом — впятеро меньше. Такой статистикой с «РИА Новости» поделились аналитики МТС.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

«Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом», — цитирует издание специалистов МТС, собравших данные розничной сети компании.

Наиболее востребованной моделью стал возглавивший линейку iPhone 17 Pro Max, который собрал 57 % предзаказов; iPhone 17 Pro заинтересовал 31 % покупателей; тонкий iPhone 17 Air — 9 %; базовый iPhone 17 — лишь 3 %. Чаще всего оформляли заказы на смартфоны тёмной синей расцветки и на версии с 256 Гбайт памяти. Больше всего предзаказов оставили в Москве — 39 % от общего числа; в пятёрку лидеров по стране вошли также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.

Помимо МТС, предзаказы на новые Apple iPhone принимают и другие розничные сети. На платформах «Яндекс Маркет», Ozon и CDEK.Shopping цены на Phone 17 начинаются от 91 000 и доходят до 290 000 руб. МТС предлагает диапазон цен от 110 000 до 300 000 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В iPhone 17 решена проблема мерцания OLED-экрана, из-за которой у некоторых болела голова
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11
До 300 000 рублей: объявлены российские цены на iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max
Продажи электромобилей в России возобновили падение, но самой популярной маркой остаётся Zeekr
Акции Oracle потянули вверх за собой ценные бумаги других компаний, зарабатывающих на буме ИИ
Apple начала приучать клиентов к мысли о том, что iPhone за $2000 — это нормально
Теги: apple, iphone, предзаказ, россия
apple, iphone, предзаказ, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night
NASA обнаружило «явное свидетельство» древних форм жизни на Марсе
Кольцо смерти, огромная карта на 100 человек и «разрушения повсюду»: разработчики Battlefield 6 раскрыли подробности королевской битвы 2 мин.
Владельцы iPhone 14 и 15 получат ещё один бесплатный год спутниковых функций 37 мин.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 3 ч.
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис» 3 ч.
OpenAI купит у Oracle вычислительные мощности для развития ИИ за баснословные $300 млрд 4 ч.
Microsoft отменила дань для разработчиков, публикующих приложения в Microsoft Store 13 ч.
Фильм по BioShock «однозначно» будет основан на первой BioShock и выйдет нескоро 14 ч.
Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windows и Office, включая восемь критических 15 ч.
Видеохостинг Vimeo стал частным — его купила Bending Spoons за $1,38 млрд 15 ч.
Спустя 11 лет в The Binding of Isaac: Rebirth появились описания предметов — фанаты не верят своему счастью 17 ч.
Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года 15 мин.
Самое громкое в истории столкновение черных дыр подтвердило теорию Стивена Хокинга 17 мин.
Продажи электромобилей в России возобновили падение, но самой популярной маркой остаётся Zeekr 38 мин.
Hobot представил на выставке IFA 2025 два инновационных робота-мойщика окон 50 мин.
Индия изучит возможность переоборудования старых угольных шахт в дата-центры 2 ч.
Эксплуатация Starship для доставки стотонных грузов на орбиту начнётся уже в 2026 году 2 ч.
XPeng наладит серийный выпуск электролётов в октябре и надеется выйти на европейский рынок 3 ч.
Акции Oracle потянули вверх за собой ценные бумаги других компаний, зарабатывающих на буме ИИ 3 ч.
NVIDIA работает над эталонным дизайном гигаваттных ИИ-фабрик 4 ч.
В iPhone 17 решена проблема мерцания OLED-экрана, из-за которой у некоторых болела голова 4 ч.