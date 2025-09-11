Российские объёмы предзаказов на iPhone 17 стали самыми высокими с 2023 года

Число предварительных заказов на новые Apple iPhone 17 в России превысило показатели двух предыдущих моделей: iPhone 16 в прошлом году собрал вдвое меньше предзаказов; iPhone 15 в позапрошлом — впятеро меньше. Такой статистикой с «РИА Новости» поделились аналитики МТС.

«Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом», — цитирует издание специалистов МТС, собравших данные розничной сети компании.

Наиболее востребованной моделью стал возглавивший линейку iPhone 17 Pro Max, который собрал 57 % предзаказов; iPhone 17 Pro заинтересовал 31 % покупателей; тонкий iPhone 17 Air — 9 %; базовый iPhone 17 — лишь 3 %. Чаще всего оформляли заказы на смартфоны тёмной синей расцветки и на версии с 256 Гбайт памяти. Больше всего предзаказов оставили в Москве — 39 % от общего числа; в пятёрку лидеров по стране вошли также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.

Помимо МТС, предзаказы на новые Apple iPhone принимают и другие розничные сети. На платформах «Яндекс Маркет», Ozon и CDEK.Shopping цены на Phone 17 начинаются от 91 000 и доходят до 290 000 руб. МТС предлагает диапазон цен от 110 000 до 300 000 руб.