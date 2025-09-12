Apple пришлось отложить выпуск iPhone Air в Китае из-за eSIM

Apple пришлось задержать поставки в Китай тонкого смартфона iPhone Air — сейчас производитель тесно сотрудничает с местными властями, которым предстоит решить нормативные вопросы, связанные со статусом eSIM — встроенных SIM-карт. На это обратила внимание газета South China Morning Post.

Сегодня Apple передумала открывать в Китае предварительные заказы на iPhone Air, отметив в китайском разделе своего сайта, что устройство выйдет с задержкой на неопределённый срок. Ранее компания готовилась открыть предзаказы на все новые смартфоны сразу уже сегодня, 12 сентября, в 20:00 по местному времени (15:00 мск) и начать их поставки потребителям 19 сентября — теперь предложение распространяется только на iPhone 17, iPhone 17 Pro и Pro Max.

Apple «находится в тесном сотрудничестве с регулирующими органами, чтобы как можно скорее запустить эту функцию в Китае», сообщили в компании. Все три главных оператора связи, то есть China Unicom, China Mobile и China Telecom, «обеспечат поддержку eSIM в соответствующие сроки, если будет получено одобрение регулирующих органов». Ранее производитель проводил консультации только с China Unicom. China Mobile в среду сообщила в соцсети Weibo, что «добавит услугу eSIM для мобильных телефонов», но дата её запуска «будет объявлена отдельно». Компания China Telecom ранее пообещала в соцсети RedNote запустить услугу eSIM 19 сентября, как раз в день предполагаемого выхода iPhone Air, но впоследствии удалила эту запись. Компания, сообщило китайское издание The Paper со ссылкой на её представителя, ожидает, когда Министерство промышленности и информатизации выдаст соответствующее одобрение, и это должно случиться «очень скоро».

Решение Apple выпустить iPhone Air только с eSIM на всех рынках создало некоторые сложности — продавцы в авторизованных магазинах Китая и США теперь проходят обучение по работе с данной функцией. Примечательно, что на территории материкового Китая профили eSIM можно будет установить только на устройствах, выпущенных специально для этого рынка — некоторые китайцы намеревались купить iPhone Air за рубежом, чтобы получить поддержку более широкого набора функций, включая пакет Apple Intelligence.

Тонкие устройства, мода на которые вернулась в этом году, востребованы потребителями, указали аналитики IDC. Вышедший в мае Samsung Galaxy S25 Edge в корпусе толщиной 5,8 мм за первый месяц разошёлся тиражом более миллиона экземпляров и стал шестым в мире устройством премиального ценового сегмента (от $1000 до $1600). Доля продаж iPhone Air в линейке Apple «значительно» превзойдёт диапазон от 5 % до 7 %, который был у моделей iPhone Plus, прогнозируют эксперты.