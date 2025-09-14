Сегодня 14 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни»

Год назад китайский лидер в сегменте гибридов и электромобилей — компания BYD, представила роскошный внедорожник U8, который благодаря наличию независимого привода всех четырёх колёс мог осуществлять «танковый разворот», а ещё он подкупал своей способность плавать по поверхности воды. Теперь вышла удлинённая версия U8L, которая оказалась ещё дороже предыдущей — $179 800.

Источник изображений: BYD

Источник изображений: BYD

Во многом появление модификации YangWang U8L было адресовано тем, кто желает с комфортом разместить в салоне шестерых пассажиров, и при этом сохранить достаточно место для багажа, поскольку задний свес машины был увеличен одновременно с колёсной базой. С двери багажника при этом исчез кофр с запасным колесом, а сама она поменяла схему открытия на двустворчатую с распахиванием относительно горизонтальной оси. Нижний борт, как в большинстве подобных случаев, позволяет временно разместить на нём довольно увесистый груз. Машина оснащена адаптивной пневматической подвеской DiSus-P. Она в частности, позволяет сохранить курсовую устойчивость на высокой скорости в случае пробоя колеса.

Общий объём салона достигает 5,3 м3, а максимальный объём багажного отсека достигает 1115 литров. Общая длина машины достигает 5400 мм, ширина — 2049 мм, а высота — 1921 мм. Колёсная база растянута относительно прежней версии с 3050 до 3250 мм, но при этом радиус разворота укладывается в 5,45 м. Боковые стёкла самозатемняются для организации приватной атмосферы внутри. Особое внимание традиционно уделяется комфорту пассажиров второго ряда. Им предложены два кресла с функцией «нулевой гравитации» для отдыха в полулежачем положении, 18-точечным массажем, оттоманкой, площадками для беспроводной зарядки смартфонов, выдвижными столиками и пространством для ног до 280 мм. В потолке припрятан 21,4-дюймовый дисплей для пассажиров задних рядов. С торца центральной консоли традиционно расположился холодильник. Он же в случае необходимости может разогреть содержимое отсека до 50 градусов Цельсия.

Четыре электродвигателя совокупной мощностью 1180 л.с. приводят в движение колёса, но для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 55,53 кВт·ч при длительных поездках используется ДВС объёмом 2 литра. Исключительно на электричестве машина способна проехать 200 км, но гибридная силовая установка в совокупности с наличием 90-литрового бака для топлива обеспечивает запас хода 1160 км. Чтобы восстановить заряд тягового аккумулятора с 30 до 80 % на экспресс-станции, достаточно 13,5 минут.

YangWang U8L оснащён новейшим комплексом систем активной помощи водителю God’s Eye. Помимо трёх лидаров, машина комплектуется пятью радарами миллиметрового диапазона, 14 ультразвуковыми датчиками, 18 камерами, включая систему инфракрасного зрения, которая распознаёт объекты на расстоянии от 120 до 300 метров в условиях ограниченной видимости. Четырнадцать подушек безопасности готовы позаботиться об обитателях салона в случае ДТП.

Само собой, украшенную тремя дисплеями переднюю панель салона дополняет проекционный дисплей на ветровое стекло с технологией дополненной реальности. За создание впечатляющей акустической картины отвечают 32 динамика Dynaudio. По интерьеру распределены 13 портов USB и розеток для подключения устройств. Интерьерная подсветка позволяет выбирать между 128 оттенками. Особое внимание уделено шумоизоляции — на скорости 120 км/ч уровень шума не превышает 64,6 дБ. Эмблемы на кузове, украшенные 24-каратным золотом, наверняка будут привлекать вандалов, но современные электромобили обычно оснащаются продвинутыми охранными системами, ведущими запись с бортовых камер.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
BYD построила «Автомобильный Диснейленд» — за $280 можно поплавать на внедорожнике и погонять на гиперкаре
Прыгающий электромобиль Yangwang U9 и другие модели люксового бренда BYD начнут покорять Европу
BYD показала плавающий внедорожник YangWang U8 — он гребёт колёсами и на воде разгоняется до 3 км/ч
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта
С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут
Теги: byd, yangwang, электромобиль, внедорожник, гибридные автомобили
byd, yangwang, электромобиль, внедорожник, гибридные автомобили
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем
Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни»
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 4 ч.
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 10 ч.
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot 14 ч.
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 19 ч.
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 21 ч.
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 21 ч.
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн 13-09 05:31
Сегодня в России отмечается День программиста 13-09 05:27
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 13-09 00:05
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта 3 ч.
С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов 3 ч.
Corsair выплатит пользователям $5,5 млн за некорректную рекламу памяти DDR4 и DDR5 4 ч.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 4 ч.
Китай начал расследование политики США в сфере полупроводников, точнее, даже два расследования 9 ч.
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут 15 ч.
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт 17 ч.
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch 17 ч.
Облачные Mac'и с Nitro: AWS запустила инстансы EC2 M4 Mac и M4 Pro Mac 19 ч.
Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды 20 ч.