Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни»

Год назад китайский лидер в сегменте гибридов и электромобилей — компания BYD, представила роскошный внедорожник U8, который благодаря наличию независимого привода всех четырёх колёс мог осуществлять «танковый разворот», а ещё он подкупал своей способность плавать по поверхности воды. Теперь вышла удлинённая версия U8L, которая оказалась ещё дороже предыдущей — $179 800.

Во многом появление модификации YangWang U8L было адресовано тем, кто желает с комфортом разместить в салоне шестерых пассажиров, и при этом сохранить достаточно место для багажа, поскольку задний свес машины был увеличен одновременно с колёсной базой. С двери багажника при этом исчез кофр с запасным колесом, а сама она поменяла схему открытия на двустворчатую с распахиванием относительно горизонтальной оси. Нижний борт, как в большинстве подобных случаев, позволяет временно разместить на нём довольно увесистый груз. Машина оснащена адаптивной пневматической подвеской DiSus-P. Она в частности, позволяет сохранить курсовую устойчивость на высокой скорости в случае пробоя колеса.

Общий объём салона достигает 5,3 м3, а максимальный объём багажного отсека достигает 1115 литров. Общая длина машины достигает 5400 мм, ширина — 2049 мм, а высота — 1921 мм. Колёсная база растянута относительно прежней версии с 3050 до 3250 мм, но при этом радиус разворота укладывается в 5,45 м. Боковые стёкла самозатемняются для организации приватной атмосферы внутри. Особое внимание традиционно уделяется комфорту пассажиров второго ряда. Им предложены два кресла с функцией «нулевой гравитации» для отдыха в полулежачем положении, 18-точечным массажем, оттоманкой, площадками для беспроводной зарядки смартфонов, выдвижными столиками и пространством для ног до 280 мм. В потолке припрятан 21,4-дюймовый дисплей для пассажиров задних рядов. С торца центральной консоли традиционно расположился холодильник. Он же в случае необходимости может разогреть содержимое отсека до 50 градусов Цельсия.

Четыре электродвигателя совокупной мощностью 1180 л.с. приводят в движение колёса, но для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 55,53 кВт·ч при длительных поездках используется ДВС объёмом 2 литра. Исключительно на электричестве машина способна проехать 200 км, но гибридная силовая установка в совокупности с наличием 90-литрового бака для топлива обеспечивает запас хода 1160 км. Чтобы восстановить заряд тягового аккумулятора с 30 до 80 % на экспресс-станции, достаточно 13,5 минут.

YangWang U8L оснащён новейшим комплексом систем активной помощи водителю God’s Eye. Помимо трёх лидаров, машина комплектуется пятью радарами миллиметрового диапазона, 14 ультразвуковыми датчиками, 18 камерами, включая систему инфракрасного зрения, которая распознаёт объекты на расстоянии от 120 до 300 метров в условиях ограниченной видимости. Четырнадцать подушек безопасности готовы позаботиться об обитателях салона в случае ДТП.

Само собой, украшенную тремя дисплеями переднюю панель салона дополняет проекционный дисплей на ветровое стекло с технологией дополненной реальности. За создание впечатляющей акустической картины отвечают 32 динамика Dynaudio. По интерьеру распределены 13 портов USB и розеток для подключения устройств. Интерьерная подсветка позволяет выбирать между 128 оттенками. Особое внимание уделено шумоизоляции — на скорости 120 км/ч уровень шума не превышает 64,6 дБ. Эмблемы на кузове, украшенные 24-каратным золотом, наверняка будут привлекать вандалов, но современные электромобили обычно оснащаются продвинутыми охранными системами, ведущими запись с бортовых камер.