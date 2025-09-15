«Т-банк» запустил бесконтактную оплату для iPhone через Bluetooth Low Energy

«Т-банк» объявил о запуске функции бесконтактной оплаты для пользователей смартфонов iPhone с помощью сервиса T-Pay. Для того, чтобы воспользоваться фирменным сервисом, необходимо обновить мобильное приложение банка. О тестировании функции сообщалось ранее в этом месяце.

Оплата с помощью T-Pay доступна для iPhone с версией iOS 16 и выше, с установленным мобильным приложением «Т-Банка» (версия 7.19 и выше). Для этого нужно при включённом на смартфоне Bluetooth выбрать на главной странице в приложении банка опцию «Оплатить айфоном» и поднести устройство к платёжному терминалу.

Сообщается, что средства при оплате будут списываться с выбранного пользователем счёта ― дебетового, кредитного или корпоративного. В перспективе оплата T-Pay на iPhone станет доступна индивидуальным предпринимателям.

Также в дальнейшем для оплаты с помощью T-Pay на iPhone не будет необходимости в подключении к интернету, и сервис будет доступен даже в местах с плохим качеством связи. Оплату за покупки можно будет производить без загрузки мобильного приложения.

Владельцы iPhone в России были лишены доступа к функции бесконтактной оплаты товаров и услуг в 2022 году после прекращения работы в стране сервиса Apple Pay.

У клиентов «Сбера» возможность бесконтактной оплаты за покупки с помощью iPhone появилась ещё в августе после запуска в приложении «Сбербанк Онлайн» функции «Вжух».