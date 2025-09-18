Похоже, в Cyberpunk 2 всё-таки появится мультиплеер — вакансия выдала планы CD Projekt Red

Прошлой зимой руководители CD Projekt допускали добавление мультиплеера в сиквел киберпанкового ролевого боевика от первого лица Cyberpunk 2077 и, похоже, сетевая составляющая в игре всё-таки появится.

Как подметил портал Gamepressure, в команде Cyberpunk 2 (именно так внутри CDPR называют продолжение Cyberpunk 2077) появилась вакансия, прямо указывающая на добавление в игру мультиплеера.

Речь идёт о позиции ведущего инженера сетей. Специалист «будет играть ключевую роль в проектировании и интеграции сетевой архитектуры и онлайновых систем» для Cyberpunk 2.

Среди обязанностей инженера в описании вакансии также упоминается разработка архитектуры для онлайн-функций Cyberpunk 2, оптимизация мультиплеерных систем, включая подбор игроков.

Напомним, многопользовательский режим планировался и для оригинальной Cyberpunk 2077, но в своё время пал жертвой проблемного запуска — команда была занята исправлением основной игры.

О Cyberpunk 2 известно совсем немного, и то не из официальных источников. Автор настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith), например, недавно проговорился, что сиквел выйдет за рамки Найт-Сити.

Разработку Cyberpunk 2 возглавляет североамериканская ветвь CDPR с офисами в Бостоне и Ванкувере. Прошедшей весной игра перешла на этап предварительного производства — на проекте занято 116 из 799 сотрудников студии.