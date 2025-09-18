Сегодня 18 сентября 2025
Китай прекратил антимонопольное расследование по Google, чтобы бросить все силы против Nvidia

Китай прекратил антимонопольное расследование в отношении Google, которое было открыто в феврале на фоне активизации переговоров с США по TikTok, Nvidia и торговым отношениям, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Souvik Banerjee/unsplash.com

Источник изображения: Souvik Banerjee/unsplash.com

Расследование в отношении Google, официально начатое Государственным управлением по регулированию рынка КНР (SAMR), было связано с доминированием ОС Android и влиянием этого фактора на деятельность использующих её в своих устройствах китайских производителей смартфонов, таких как Oppo и Xiaomi.

Как утверждают источники, решение SAMR прекратить расследование говорит об изменении тактики Пекина, который теперь концентрирует регуляторное воздействие на Nvidia, как рычаг давления в торговых переговорах с Вашингтоном. Вместе с тем, прекратив расследование в отношении Google, Пекин посылает Вашингтону позитивный сигнал о готовности проявить гибкость в переговорах.

«Откажитесь от одного дела, но займитесь другим, — сообщил собеседник The Financial Times, знакомый с ситуацией. — Китай пытается сузить круг своих ответных действий, чтобы сделать их более эффективными».

Ранее на этой неделе SAMR обвинила Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства страны при приобретении Mellanox Technologies, израильско-американского поставщика сетевого оборудования. При этом Пекин условно одобрил сделку в 2020 году.

В случае, если будет установлен факт нарушения Nvidia антимонопольного законодательства Китая, штраф может составить от 1 до 10 % объёма её продаж за предыдущий год.

На этой неделе США и Китай провели в Мадриде трёхдневные торговые переговоры по пошлинам, экспортному контролю и продаже видеосервиса TikTok. До этого прошли переговоры в Женеве, Лондоне и Стокгольме. Ожидается, что в пятницу стороны окончательно договорятся о сделке по TikTok.

Источник:

Теги: китай, сша, антимонопольное расследование, nvidia, google
