AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 25.9.2 Beta. Драйвер добавляет поддержку новой видеокарты Radeon RX 7700.

Источник изображения: Techland

Источник изображения: Techland

Также новое программное обеспечение предлагает поддержку игры Dying Light: The Beast.

Список исправленных проблем:

  • при запуске игр на движке Godot с использованием Vulkan могут возникать графические искажения;
  • периодические сбои приложения при игре в Cronos: The New Dawn с включенной трассировкой лучей на видеокартах Radeon RX 9070;
  • при использовании драйвера Oasis с гарнитурами Windows Mixed Reality могут наблюдаться сбои в запуске.

Список известных проблем:

  • периодические вылеты в игре The Last of Us Part II на видеокартах Radeon RX 7900;
  • периодические вылеты в игре NBA 2K26 в режиме «Карьера» на картах Radeon RX 9070. AMD активно работает над исправлением;
  • периодические вылеты в игре FBC: Firebreak на встроенной графике процессоров Ryzen AI 300 и Ryzen 8000;
  • графические искажения (пропадающие линии скана) в GTFO на видеокартах серии Radeon RX 7000;
  • периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в игре Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути;
  • заикания изображения на некоторых гарнитурах виртуальной реальности, работающих с частотой обновления 80 или 90 Гц в сочетании с видеокартами Radeon RX 7000. Пользователям рекомендуется в качестве временной меры изменить частоту обновления;
  • периодические сбои системы во время игры в World of Warcraft и одновременном просмотре YouTube на видеокартах Radeon RX 7900 GRE;
  • при запуске игр с включённым античитом EA Javelin и Radeon Anti-Lag на некоторых видеокартах AMD могут наблюдаться периодические сбои приложения. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется отключить Radeon Anti-Lag в качестве временного решения.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.9.2 Beta можно с официального сайта AMD.

Источник:

amd radeon, драйвер, видеокарты, amd, dying light: the beast
