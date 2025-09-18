AMD выпустила драйвер с поддержкой Radeon RX 7700 и Dying Light: The Beast

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 25.9.2 Beta. Драйвер добавляет поддержку новой видеокарты Radeon RX 7700.
Также новое программное обеспечение предлагает поддержку игры Dying Light: The Beast.
Список исправленных проблем:
- при запуске игр на движке Godot с использованием Vulkan могут возникать графические искажения;
- периодические сбои приложения при игре в Cronos: The New Dawn с включенной трассировкой лучей на видеокартах Radeon RX 9070;
- при использовании драйвера Oasis с гарнитурами Windows Mixed Reality могут наблюдаться сбои в запуске.
Список известных проблем:
- периодические вылеты в игре The Last of Us Part II на видеокартах Radeon RX 7900;
- периодические вылеты в игре NBA 2K26 в режиме «Карьера» на картах Radeon RX 9070. AMD активно работает над исправлением;
- периодические вылеты в игре FBC: Firebreak на встроенной графике процессоров Ryzen AI 300 и Ryzen 8000;
- графические искажения (пропадающие линии скана) в GTFO на видеокартах серии Radeon RX 7000;
- периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в игре Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути;
- заикания изображения на некоторых гарнитурах виртуальной реальности, работающих с частотой обновления 80 или 90 Гц в сочетании с видеокартами Radeon RX 7000. Пользователям рекомендуется в качестве временной меры изменить частоту обновления;
- периодические сбои системы во время игры в World of Warcraft и одновременном просмотре YouTube на видеокартах Radeon RX 7900 GRE;
- при запуске игр с включённым античитом EA Javelin и Radeon Anti-Lag на некоторых видеокартах AMD могут наблюдаться периодические сбои приложения. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется отключить Radeon Anti-Lag в качестве временного решения.
Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.9.2 Beta можно с официального сайта AMD.
