Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Моды, патчи, дополнения «Таким я его и видел, когда играл в перв...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе

Художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает дразнить фанатов, как мог бы выглядеть полноценный ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios на движке Unreal Engine 5.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, оценить знаковую RPG от Bethesda на Unreal Engine 5 в этом году фанаты могли благодаря The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos, однако Торрес пошёл ещё дальше.

В опубликованном на днях полутораминутном ролике Торрес показал переосмысление древнего города Чейдинхол в более реалистичном по сравнению с его оригинальной реализацией (см. Oblivion и Oblivion Remastered) масштабе.

Чейдинхол — один из девяти крупных городов в The Elder Scrolls IV: Oblivion. Управляемый тёмным эльфом Анделом Индарисом мегаполис расположен на полпути между Имперским городом и границей с Морровиндом.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Зрители в комментариях по достоинству оценили новую работу Торреса и посетовали, что от игр Bethesda такого уровня графики ждать не стоит. «Таким я его [Чейдинхол] и видел, когда играл в первый раз в Oblivion», — вспоминает MrDarkisle.

Напомним, Торрес с осени 2022 года воссоздавал на Unreal Engine 5 знаковые локации из The Elder Scrolls V: Skyrim, но недавно переключился на Oblivion. До Чейдинхола художник уже показал переосмысления Анвила и Лейавина.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
«Превращается в 8-й сезон "Игры престолов"»: экс-разработчик Skyblivion обвинил руководителей в истощении команды ради недостижимой цели
«Даже не мог представить, что такое возможно»: моддер взялся переносить The Elder Scrolls III: Morrowind в Elden Ring
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт»
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр»
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами
Теги: the elder scrolls iv: oblivion, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, unreal engine 5
the elder scrolls iv: oblivion, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, unreal engine 5
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году
AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой
Radeon RX 9070 перепрошили BIOS'ом от RX 9070 XT — карта ускорилась на 8–25 %
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе 53 мин.
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт» 3 ч.
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев 4 ч.
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle 6 ч.
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 23 ч.
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 21-09 00:03
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 20-09 14:28
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11 20-09 14:26
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 20-09 11:13
Официально: смартфоны Xiaomi 17 на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 выйдут 25 сентября 10 мин.
«Байкал Электроникс» представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) 60 мин.
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума 2 ч.
JLL: среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 % 2 ч.
IIIF150 Action 15Pro — смартфон с защитой IP68 и IP69K, вторым дисплеем и толщиной 6,88 мм 2 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming A18 FA808UM (2025): любить вопреки 11 ч.
Хакеры нарушили работу европейских аэропортов, взломав софт для регистрации пассажиров 14 ч.
iFixit показала внутреннее устройство сверхтонкого iPhone Air и высоко оценила его ремонтопригодность 15 ч.
Schneider Electric готовит стойки NVIDIA GB300 NVL72 мощностью 142 кВт 22 ч.
В Германии запущена квантово-классическая система с суперчипами NVIDIA GH200 22 ч.