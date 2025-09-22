«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе

Художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает дразнить фанатов, как мог бы выглядеть полноценный ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios на движке Unreal Engine 5.

Напомним, оценить знаковую RPG от Bethesda на Unreal Engine 5 в этом году фанаты могли благодаря The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos, однако Торрес пошёл ещё дальше.

В опубликованном на днях полутораминутном ролике Торрес показал переосмысление древнего города Чейдинхол в более реалистичном по сравнению с его оригинальной реализацией (см. Oblivion и Oblivion Remastered) масштабе.

Чейдинхол — один из девяти крупных городов в The Elder Scrolls IV: Oblivion. Управляемый тёмным эльфом Анделом Индарисом мегаполис расположен на полпути между Имперским городом и границей с Морровиндом.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Зрители в комментариях по достоинству оценили новую работу Торреса и посетовали, что от игр Bethesda такого уровня графики ждать не стоит. «Таким я его [Чейдинхол] и видел, когда играл в первый раз в Oblivion», — вспоминает MrDarkisle.

Напомним, Торрес с осени 2022 года воссоздавал на Unreal Engine 5 знаковые локации из The Elder Scrolls V: Skyrim, но недавно переключился на Oblivion. До Чейдинхола художник уже показал переосмысления Анвила и Лейавина.