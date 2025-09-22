Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Последний зонд на орбите Венеры отключён...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) официально завершило космическую миссию зонда «Акацуки», отправленного для изучения Венеры 15 лет назад. Запуск зонда состоялся 21 мая 2010 года, после того как он был украшен примерно 13 000 рисунков вокалоида Хацунэ Мику и посланиями от поклонников.

Источник изображения: ISAS / JAXA

Источник изображения: ISAS / JAXA

Зонд «Акацуки» был отправлен к Венере для изучения погодных условий на планете и поиска признаков активного вулканизма. Зонд также сделал несколько потрясающих снимков Венеры, демонстрирующих кофейно-молочные оттенки её атмосферы. JAXA сообщило, что связь с зондом была потеряна ещё в апреле 2024 года. На прошлой неделе, в четверг его работа была официально прекращена. «Акацуки» был единственным действующим зондом, занимавшимся изучением Венеры в течение последних десяти лет.

Команда «Акацуки» объявила о прекращении миссии в сообщении на платформе X: «Мы завершили работу венерианского зонда "Акацуки". С прошлого года мы пытались восстановить связь, но пришли к выводу, что восстановление будет сложным, поэтому мы завершили эту главу. Мы искренне благодарим всех, кто поддерживал "Акацуки" на протяжении 15 лет с момента его запуска».

Источник изображения: JAXA

Источник изображения: JAXA

В преддверии запуска «Акацуки» в 2010 году JAXA предложило всем желающим присылать рисунки и сообщения, которые можно было бы выгравировать на алюминиевых балансирах зонда. Поклонники программы-синтезатора голоса Vocaloid, которая (в то время) использовалась для озвучивания Хацунэ Мику, увидели в этом возможность отправить свою любимую вымышленную поп-звезду к звёздам. Они прислали более 13 000 рисунков и сообщений для «Акацуки», превратив часть зонда в памятник Мику. Впоследствии запущенный арт-объект Hatsune Miku провёл 15 долгих лет на орбите Венеры.

Сейчас у Венеры нет ни одного исследовательского зонда — «Акацуки» был последним. Однако в разработке находится несколько новых миссий. NASA работает над двумя зондами — DAVINCI и VERITAS, запуск которых запланирован на начало 2030-х годов. Европейское космическое агентство также планирует отправить свой зонд EnVision к Венере в следующем десятилетии. Россия готовит миссию «Венера-Д», которую рассчитывают запустить не позднее 2036 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hayabusa2 может не суметь взять пробы с астероида 1998 KY26: учёные обсчитались с размерами тела
Российские миссии на Луну и Венеру снова отложены
В США разработали транзисторы для Венеры — они переживут нагрев даже до 800 °C
Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA
Странное зелёное свечение межзвёздной кометы 3I/ATLAS озадачило учёных — такого они не ожидали
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность
Теги: венера, космос, jaxa, исследование, зонд
венера, космос, jaxa, исследование, зонд
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
iPhone 17 Pro Max заряжается быстрее любого другого смартфона Apple, но до «китайцев» ещё очень далеко
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Activision показала «будущее сетевых сражений», но оценили его не все — геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7 2 ч.
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм 2 ч.
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 3 ч.
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 4 ч.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 4 ч.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 4 ч.
Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны 5 ч.
Календарь релизов — 22–28 сентября: Silent Hill f, Endless Legend 2 и Sonic Racing: CrossWorlds 5 ч.
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista 6 ч.
«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права» 7 ч.
Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена 6 мин.
Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin 12 мин.
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем 38 мин.
MaxSun выпустила аниме-видеокарту GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus с переливающимся покрытием Starlight 43 мин.
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 % 5 ч.
OpenYard представила российский GPU-сервер HN203I на базе Intel Xeon 6 5 ч.
Nokia привлекла топ-менеджеров Intel и HPE для перестройки компании 6 ч.
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие 7 ч.
Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом 7 ч.
Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы 7 ч.