Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) официально завершило космическую миссию зонда «Акацуки», отправленного для изучения Венеры 15 лет назад. Запуск зонда состоялся 21 мая 2010 года, после того как он был украшен примерно 13 000 рисунков вокалоида Хацунэ Мику и посланиями от поклонников.

Зонд «Акацуки» был отправлен к Венере для изучения погодных условий на планете и поиска признаков активного вулканизма. Зонд также сделал несколько потрясающих снимков Венеры, демонстрирующих кофейно-молочные оттенки её атмосферы. JAXA сообщило, что связь с зондом была потеряна ещё в апреле 2024 года. На прошлой неделе, в четверг его работа была официально прекращена. «Акацуки» был единственным действующим зондом, занимавшимся изучением Венеры в течение последних десяти лет.

Команда «Акацуки» объявила о прекращении миссии в сообщении на платформе X: «Мы завершили работу венерианского зонда "Акацуки". С прошлого года мы пытались восстановить связь, но пришли к выводу, что восстановление будет сложным, поэтому мы завершили эту главу. Мы искренне благодарим всех, кто поддерживал "Акацуки" на протяжении 15 лет с момента его запуска».

В преддверии запуска «Акацуки» в 2010 году JAXA предложило всем желающим присылать рисунки и сообщения, которые можно было бы выгравировать на алюминиевых балансирах зонда. Поклонники программы-синтезатора голоса Vocaloid, которая (в то время) использовалась для озвучивания Хацунэ Мику, увидели в этом возможность отправить свою любимую вымышленную поп-звезду к звёздам. Они прислали более 13 000 рисунков и сообщений для «Акацуки», превратив часть зонда в памятник Мику. Впоследствии запущенный арт-объект Hatsune Miku провёл 15 долгих лет на орбите Венеры.

Сейчас у Венеры нет ни одного исследовательского зонда — «Акацуки» был последним. Однако в разработке находится несколько новых миссий. NASA работает над двумя зондами — DAVINCI и VERITAS, запуск которых запланирован на начало 2030-х годов. Европейское космическое агентство также планирует отправить свой зонд EnVision к Венере в следующем десятилетии. Россия готовит миссию «Венера-Д», которую рассчитывают запустить не позднее 2036 года.