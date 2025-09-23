Глава Nvidia заверил, что компания не обделит вниманием прочих клиентов после сделки с OpenAI

Стартап OpenAI и Nvidia начали неделю с объявления об очередной «сделке века», по условиям которой первая получит от Nvidia около $100 млрд инвестиций, чтобы позже потратить их на закупку её же ускорителей вычислений. Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) поспешил заверить, что данный контракт не помешает компании внимательно относиться к потребностям прочих клиентов.

«Наши инвестиции не изменят нашего фокуса и не повлияют на поставки нашим прочим клиентам. Мы продолжим расценивать каждого клиента, как максимально приоритетного, независимо от наличия доли в его капитале или её отсутствия», — заявил генеральный директор Nvidia. Напомним, что накануне он сообщил о намерениях компании выпустить по итогам текущего года от 4 до 5 млн ускорителей вычислений, но именно такое количество потребуется в дальнейшем для реализации проекта с OpenAI, который подразумевает появление центров обработки данных совокупной мощностью 10 ГВт.

Само собой, строительство этих ЦОД не будет завершено одномоментно, и указанное количество ускорителей вычислений не потребуется сразу, но определённую нагрузку на поставщиков самой Nvidia оно создаст. По всей видимости, руководство компании попыталось снять озабоченность общественности проблемой дефицита, сообщив ранее о том, что в текущем году объёмы поставок ускорителей удвоятся. Первый этап строительства совместных с OpenAI центров обработки данных, по всей видимости, намечен на вторую половину следующего года. Другими словами, у Nvidia будет время, чтобы подготовить к поставке нужное количество ускорителей.

Выручка Nvidia в условиях ИИ-бума растёт ударными темпами, но она стала зависеть от группы крупных клиентов. Двое из них сообща обеспечивали 39 % выручки от поставок продукции в прошлом фискальном квартале. ЦОД мощностью 1 ГВт, как отмечал ранее Хуанг, требует затрат на строительство в размере от $50 до $60 млрд, из них примерно $35 млрд достаются самой Nvidia в виде оплаты за поставку ускорителей. Соответственно, на реализацию совместного проекта с OpenAI потребуется в десять раз больше ресурсов. Капитализация Nvidia на фоне этих новостей превысила $4,5 трлн, утвердив компанию в статусе самой дорогой в мире.