Исполнитель роли Тревора в GTA V оказался равнодушен к GTA VI и призвал геймеров читать Достоевского

Канадский актёр Стивен Огг (Steven Ogg), сыгравший в криминальном боевике с открытым миром GTA V от Rockstar Games неуравновешенного бизнесмена и бандита Тревора Филипса, поделился ожиданиями от GTA VI и дал совет геймерам.

Напомним, GTA VI является самым ожидаемым крупнокалиберным релизом последних лет, который даже в самой Rockstar уже называют «самым успешным игровым запуском в истории», хотя до запуска остаётся ещё восемь месяцев.

На вопрос блогера HarrisonShippp, насколько сильно он ждёт GTA VI, Огг ответил, что «не чувствует абсолютно ничего», так как не является геймером. Актёр «никогда не играл в видеоигры», включая GTA V, которая принесла ему мировую славу.

«Мне кто-то вчера посоветовал сыграть в GTA V. Я спросил зачем, а он: "Потому что она классная". А я говорю, что вам следует прочитать "Преступление и наказание" Достоевского. У него будто дар речи отняло», — вспоминает Огг.

HarrisonShippp с творчеством великого русского писателя оказался не знаком, но Огг это предвидел: «Ну вот. Почему бы вам не прочитать эту книгу? Ждёте её выхода? Видите? Это одно и то же. Я люблю книги».

Хотя Огг в игры не играет, в январском интервью ScreenRant актёр высказал мнение, что был бы не против появления Тревора в GTA VI. Хотя бы ради того, чтобы быть убитым в самом начале игры.

GTA VI выйдет 26 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Аналитики ожидают от игры крупнейшего релиза в истории индустрии развлечений и рекордных продаж: $1 млрд выручки с предзаказов и более $3,2 млрд за первый год.