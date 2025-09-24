Сегодня 25 сентября 2025
Xiaomi представила глобальную версию Hyp...
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда

Компания Xiaomi подтвердила планы по глобальному развёртыванию стабильной версии операционной системы HyperOS 3 на базе Android 16, которое начнётся в октябре и затронет десятки смартфонов и планшетов, а также спецверсия новой системы выйдет для носимых устройств. Полный цикл обновлений продлится до марта 2026 года включительно.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Презентация глобальной версии HyperOS 3 состоялась сегодня вместе с анонсом смартфонов Xiaomi 15T и других новинок. В конце прошлого месяца эта операционная система была показана в Китае, где уже более 10 устройств, включая Xiaomi 15, получили доступ к её бета-версии. Также недавно был опубликован график выпуска новой ОС для китайских версий устройств.

На мировом рынке стабильная версию HyperOS 3 начнёт выходить в октябре, правда, конкретные даты компания Xiaomi не приводит. Первыми её предложат смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, умные часы Watch S4 41 мм, фитнес-браслет Smart Band 10 Glimmer Edition, а также планшеты Redmi Pad 2 Pro и Xiaomi Pad Mini — они будут поставлять с уже предустановленной HyperOS 3.

Также в октябре и ноябре обновление до HyperOS 3 получат флагманские смартфоны Xiaomi 15 и 15 Ultra, раскладушки MIX Flip, смартфоны серий Redmi Note 14, Poco F7 и Poco X7, а также фитнес-браслет Smart Band 10. В период с ноября по декабрь обновления придут на прошлогодние флагманы семейств Xiaomi 14 и 14T, а также на различные Redmi и Poco. Дольше всех, вплоть до марта, обновления ждать придётся пользователям более старых смартфонов и планшетов, включая Xiaomi 12 и 13.

В целом Xiaomi обновит до HyperOS 3 более 50 моделей смартфонов, а также десяток планшетов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xiaomi, hyperos 3, планшет, смартфоны
