Meta✴ захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google

Meta обсуждает с Google Cloud (входит в холдинг Alphabet) возможность использования ИИ-моделей Gemini для улучшения рекламного бизнеса своей социальной сети Facebook, сообщил ресурс Information со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Они уточнили, что переговоры находятся на ранней стадии, поэтому говорить о возможном подписании соглашения пока рано.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

В ходе переговоров сотрудники Meta предложили Google Cloud дообучить модели Gemini и Gemma с открытым исходным кодом на основе рекламных данных Meta, чтобы улучшить возможности таргетинга рекламы.

Решение Meta обратиться к ИИ-разработкам Google вместо собственных внутренних моделей подчёркивает проблемы, с которыми компания столкнулась при масштабировании технологий ИИ, несмотря на миллиардные инвестиции в исследования, инфраструктуру и кадры, отметил ресурс Reuters. Meta и Google напрямую конкурируют на рынке онлайн-рекламы. Обе компании указали в своих последних квартальных отчётах, что инвестиции в ИИ способствуют росту их основного рекламного бизнеса.

В прошлом месяце Information сообщал, что Meta и до этого рассматривала возможность сотрудничества с Google или OpenAI с целью повышения эффективности ИИ-технологий в своих разработках, включая повышение качества ответов на запросы в чат-боте Meta AI, а также для реализации ИИ-функций в приложениях Meta для социальных сетей.

Теги: me, ff, социальная сеть, реклама, ии, google
