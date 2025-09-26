Сегодня 26 сентября 2025
Dreame показала второй электромобиль — он очень похож на Rolls-Royce Cullinan и сможет оснащаться ДВС

Китайский производитель роботов-пылесосов Dreame Technology уже раскрыл внешность своего первого электромобиля, которая довольно точно воспроизводила элементы дизайна гиперкара Bugatti Chiron. Как выяснилось, при подготовке более практичного кроссовера Dreame также не гнушалась заимствованиями у известных моделей.

Источник изображений: Dreame Technology

По данным ресурса CarNewsChina, компания Dreame Technology опубликовала изображение своей второй модели электромобиля, которую рассчитывает вывести на рынок в 2027 году. Крупный кроссовер с колёсной базой 3200 мм будет использовать электрическую силовую установку и получит распахивающиеся против хода задние двери, как у Rolls-Royce Cullinan, на который он не стесняется походить внешне.

В конце августа представители Dreame заявили, что будут продвигать при помощи двух дочерних компаний две независимые линейки транспортных средств. Dreame Automotive будет отвечать за спортивные машины типа Bugatti, а Starry Automotive сосредоточится на сегменте рынка, в котором выступает Rolls-Royce Cullinan. Видимо, в материнской компании считают, что лучший способ привлечь внимания покупателей заключается в подражании дизайну известных моделей.

Что характерно, у кроссовера Dreame нет средних стоек кузова, и при открытых дверях возникает весьма просторный проход на сидения обоих рядов. На втором ряду расположились разделяемые массивным туннелем «капитанские» кресла, спинка которых может отклоняться на угол до 135 градусов, а поддержку ног обеспечивает регулируемая оттоманка. Для ног пассажиров заднего ряда предусмотрено пространство в 1,2 метра.

О технических характеристиках машины известно не так много. Она будет оснащаться тяговой батареей ёмкостью 100 кВт‧ч, интегрируемой в силовую структуру кузова. За доплату кроссовер может оснащаться ДВС, выступающим в роли генератора и позволяющим проехать дальше, чем предполагает ёмкость тяговой батареи. Каждое из четырёх колёс будет приводиться в движение собственным электродвигателем, а задние к тому же будут поворачиваться на 24 градуса относительно прямолинейного положения, упрощая манёвры в стеснённых пространствах и управляемость на трассе. Радиус разворота удастся вписать в пять метров. Подвеска также будет адаптивной и подстраивающейся под условия движения и состояние дорожного полотна. За активную безопасность будут отвечать лидары, камеры и радары миллиметрового диапазона.

Выпускать свои электромобили Dreame рассчитывает на предприятии в Берлине, которое построит при поддержке французской группы BNP Paribas. По иронии судьбы, оно расположится неподалёку от немецкого автозавода компании Tesla.

