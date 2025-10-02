Сегодня 02 октября 2025
Акции Intel взлетели в цене на 7 % на слухах о переговорах с AMD по поводу выпуска её чипов

Приход к власти в США Дональда Трампа (Donald Trump) открыл для американских производителей чипов новые возможности. Переживающая не самый простой период в своей истории компания Intel получила финансовую поддержку не только от властей США, но и от SoftBank, а также формально конкурирующей с ней Nvidia. Даже AMD может оказаться в числе клиентов Intel, как поясняет издание Semafor.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Речь в данном случае идёт о возможности выпуска разработанных AMD полупроводниковых компонентов на производственных мощностях Intel. Сейчас AMD полагается в сфере контрактного производства своей продукции на тайваньскую TSMC и американскую GlobalFoundries, но Intel заинтересована в расширении круга своих клиентов на контрактном направлении, поэтому вероятность даже такого сотрудничества прямых конкурентов не следует.

Впрочем, источники Semafor отмечают, что переговоры между Intel и AMD могут и не увенчаться успехом. Будет ли AMD по примеру Nvidia покупать пакет акций Intel, не уточняется. В любом случае, данные слухи уже вызвали рост курса акций последней из компаний на 7 %. Прочие источники ранее сообщали, что инвестором Intel может оказаться и американская компания Apple, которая традиционно располагает большими запасами свободных денежных средств. Если бы Intel удалось загрузить свои американские предприятия по выпуску чипов заказами сторонних разработчиков, это помогло бы ей быстрее выйти из переживаемого кризиса. Для самой Intel, правда, такое сотрудничество с AMD будет означать, что она помогает основному конкуренту.

Источник:

Теги: intel, amd, производство микросхем, полупроводники, слухи
