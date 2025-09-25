Intel теперь рассчитывает на инвестиции со стороны Apple

Пока сложно утверждать, что спасать Intel решили всем миром, но американские власти уже вложили в капитал компании почти $9 млрд в обмен на 10 % акций, ещё $2 млрд предоставила SoftBank, а Nvidia не только предложила $5 млрд, но и будет сотрудничать в сфере разработки процессоров. На этом фоне новость о попытках привлечь средства Apple уже не удивляет.

Ею со ссылкой на собственные источники поделилось агентство Bloomberg, которое утверждает, что в этом вопросе Intel сама проявляет инициативу и начала переговоры с Apple о возможных инвестициях. Кроме того, компании ищут пути сотрудничества, хотя не факт, что в итоге им удастся о чём-то договориться. На этом фоне курс акций Intel сперва подрос на 6,41 % в ходе основной сессии, а позже поднялся на 2,21 % поле закрытия торгов.

Отмечается, что Intel ведёт переговоры о привлечении финансовых ресурсов у других компаний. Вряд ли Apple в рамках возможной сделки вернётся к использованию процессоров Intel, а возможность использования производственных мощностей последней для выпуска компонентов Apple будет сильно зависеть от успеха в освоении передовых литографических технологий. Кроме того, Apple славится своим стремлением размещать крупные заказы на выпуск чипов, а Intel из-за ограниченности финансовых ресурсов была вынуждена замедлить расширение своих предприятий.

История сотрудничества Intel и Apple богата на события. До 2020 года Apple использовала центральные процессоры Intel в своих компьютерах, но потом начала миграцию в сторону процессоров собственной разработки с архитектурой Arm. В 2019 году Apple также приобрела у Intel бизнес по разработке модемов, который та унаследовала от Infineon. Теперь модемы Apple получают всё более широкое распространение в экосистеме продукции компании, а от процессоров Intel в новых моделях компьютеров она избавилась полностью.

Следует отметить, что под нажимом президента Трампа компания Apple в августе этого года пообещала за несколько лет вложить в развитие производства на территории США около $600 млрд. Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) ранее дал понять в интервью CNBC, что хотел бы видеть возвращение Intel, а конкуренция полезна рынку услуг по контрактному производству чипов.