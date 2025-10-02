Сегодня 02 октября 2025
Акции SK hynix достигли 25-летнего максимума на новости о присоединении к мегапроекту Stargate

Руководство OpenAI полно решимости двигать человечество к светлому будущему за счёт повсеместного распространения генеративного искусственного интеллекта, и конкретно в США за сохранение передовых позиций страны в этой сфере будет отвечать мегапроект Stargate. Южнокорейские компании Samsung и SK hynix вчера взяли на себя обязательства обеспечивать его своими микросхемами памяти, а сегодня котировки их акций заметно поднялись.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как отмечает CNBC, в случае с SK hynix, которая традиционно обладает более сильными позициями в сегменте памяти типа HBM, курс акций компании вырос более чем на 9 % и достиг максимального с начала этого века значения. Акции конкурирующей Samsung Electronics поднялись в цене более чем на 4 % и достигли максимального уровня с января 2021 года. В общей сложности капитализация этих производителей памяти выросла на $37 млрд. Обе компании должны будут нарастить объёмы выпуска памяти, необходимой для реализации проекта Stargate в США, который подразумевает строительство нескольких крупных вычислительных кластеров на территории страны и капитальные вложения в размере $500 млрд. Реализация проекта будет растянута на несколько лет, поэтому сложно судить, насколько активно корейским партнёрам придётся наращивать объёмы выпуска памяти в ближайшее время.

Проблема заключается в том, что у большинства игроков мирового рынка (а их набирается только трое: Samsung, SK hynix и Micron) заказы на поставку HBM3E и прочих условно актуальных видов памяти этого класса уже расписаны на следующий год как минимум. OpenAI, в свою очередь, договорилась с южнокорейской стороной о строительстве центров обработки данных на территории страны, которые будут специализироваться на экосистеме искусственного интеллекта. Для Samsung, которая до сих пор испытывала проблемы с сертификацией своей HBM3E для нужд Nvidia, сотрудничество с OpenAI может стать дополнительным стимулом для развития, хотя и в этом случае ей вряд ли удастся обойти каналы поставок Nvidia, ведь основная часть эксплуатируемых в мире ускорителей вычислений несёт на себе эту марку.

Теги: samsung, sk hynix, hbm, hbm3e, производство микросхем
