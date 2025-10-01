OpenAI объединится с Samsung и SK hynix, чтобы удовлетворить потребность в памяти для ИИ-мегапроекта Stargate

Компания OpenAI сообщила, что заключила «стратегическое партнёрство» с южнокорейскими Samsung и SK hynix ради поставки передовых компьютерных чипов, необходимых для реализация масштабного проекта Stargate. OpenAI планирует ежемесячно получать от обеих компаний в сумме 900 000 полупроводниковых пластин с микросхемами памяти.

Samsung и SK hynix заявили, что будут масштабировать своё производство, чтобы удовлетворить растущий спрос OpenAI на чипы памяти, необходимые для работы требовательных к вычислительным ресурсам моделей искусственного интеллекта. OpenAI также ведёт переговоры с обеими компаниями об открытии двух центров обработки данных для ИИ в Южной Корее.

Это партнёрство является последним в серии стратегических шагов OpenAI, направленных на обеспечение вычислительных мощностей, электроэнергии и финансирования для своих проектов в области ИИ. В прошлом месяце компания Nvidia заявила, что инвестирует до $100 млрд в компанию по мере её масштабирования.

Samsung сообщила, что рассматривает возможность создания плавучих центров обработки данных, которые, по её словам, позволят сократить расходы и снизить выбросы углерода.