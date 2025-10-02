Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал

Не только Nvidia извлекает выводу для своих инвесторов из продолжающегося бума систем искусственного интеллекта. Традиционные техногиганты типа Google также ощущают на котировках своих акций его влияние. По итогам прошлого квартала акции Google выросли в цене на 38 %, показав максимальный квартальный прирост за 20 лет.

Как добавляет Bloomberg, с начала текущего года акции Google подросли в цене почти на 30 %, поэтому квартальный прирост стал продолжением общей сохраняющейся тенденции. В прошлый раз по итогам квартала акции компании росли на сопоставимую величину в середине 2005 года. Индекс Nasdaq 100 с начала года укрепился всего на 17 %, поэтому Google в этом отношении идёт с опережением рынка.

В минувшем квартале инвесторам добавило уверенности в будущем материнского холдинга Alphabet благоприятное для Google решение суда по антимонопольному иску. По крайней мере, продавать связанный с браузером Chrome бизнес компании по требованию регуляторов уже не придётся. В условиях динамично развивающегося сегмента искусственного интеллекта Google не теряется и регулярно демонстрирует прогресс. На этой неделе она представила визуальный поиск в режиме ИИ, её большими языковыми моделями якобы заинтересовалась Meta✴ Platforms. Капитализация Google хоть и опустилась ниже отметки в $3 трлн, всё равно делает её одной из самых дорогих в мире.