ИИ-ажиотаж не спадает: за день капитализация мировых чипмейкеров взлетела на $200 млрд

На этой неделе оптимизм инвесторов в отношении сохранения бума систем искусственного интеллекта подогревался заявлениями видных представителей отрасли, поэтому лишь за одну торговую сессию капитализация ведущих производителей чипов выросла на $200 млрд. Этому способствовал целый ряд благоприятных новостей.

Прежде всего, стало известно о росте капитализации OpenAI до рекордных для сектора $500 млрд. Во-вторых, эта же компания заключила соглашения с южнокорейскими Samsung Electronics и SK hynix о поставках памяти для своих нужд. Наконец, появились слухи о возможности превращения AMD в одного из клиентов Intel на направлении контрактного производства чипов. По подсчётам Bloomberg, этого было достаточно для роста совокупной капитализации крупнейших производителей чипов, представленных на мировых биржах, на $200 млрд только за прошлую торговую сессию.

Акции тех же Samsung и SK hynix выросли в цене на 3,5 и 10 % соответственно. Акции нидерландского поставщика литографического оборудования ASML поднялись в цене на 4,9 %, потянув за собой и некоторых европейских конкурентов. Аналитики считают, что инвесторы на данном этапе опасаются упустить возможность зайти в те акции, которые в будущем обеспечат хороший рост и доход. Коррекцию фондового рынка в данном секторе могут вызвать только не самые удачные квартальные отчёты, которые появятся в текущем месяце.

Акции TSMC и Foxconn тоже выросли в цене на слухах о намерениях главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) посетить Тайвань для переговоров с их руководством. Фондовые индексы технологического сектора растут даже в Китае, поскольку на общие ожидания от бума ИИ в данном случае наслаиваются обещания китайских властей обеспечить поддержку этого рынка и стимулировать импортозамещение. Индекс Hang Seng, например, с начала года вырос на 50 %.