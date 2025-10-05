BYD по итогам прошедших трёх кварталов этого года опережает Tesla на 388 000 проданных электромобилей

Китайская компания BYD в своей официальной отчётности делает упор на статистику продаж как «чистокровных» электромобилей, так и подзаряжаемых гибридов, поэтому для выяснения её позиций в первом из сегментов рынка приходится пользоваться данными сторонних источников. Один из них утверждает, что за три квартала этого года BYD продала на 388 000 электромобилей больше, чем Tesla.

Неудачи указанного американского автопроизводителя не раз освещались прессой, но рекорд третьего квартала в виде 497 099 реализованных электромобилей немного реабилитировал компанию Илона Маска (Elon Musk). Впрочем, подъём спроса на американском рынке был временным, поскольку местные клиенты Tesla закупались машинами впрок перед прекращением программы субсидирования в конце сентября. Эксперты считают, что ничто не убережёт Tesla от снижения объёмов продаж электромобилей в четвёртом квартале.

По данным одного из китайских блогеров, на которые ссылается CarNewsChina, за три квартала текущего года BYD смогла реализовать 1,6 млн аккумуляторных электромобилей, тогда как аналогичный результат Tesla составил только 1,22 млн машин. Это означает, что по итогам текущего года BYD имеет хорошие шансы закрепиться в статусе крупнейшего мирового производителя электромобилей без каких-либо оговорок в части попадающих в официальную отчётность подзаряжаемых гибридов. Впрочем, у BYD тоже не всё благополучно, поскольку ценовые войны на китайском рынке тянут из компании финансовые ресурсы, а рынок региона приближается к состоянию насыщения, поэтому в погоне за сохранением прибыли BYD всё активнее смотрит на экспортные рынки.

В третьем квартале в отдельности BYD реализовала 582 500 электромобилей. Это на 4 % больше, чем во втором квартале, а в годовом сравнении можно говорить об увеличении продаж на 31,4 %. Показатели Tesla демонстрируют иную тенденцию: последовательно она увеличила объёмы продаж на 29,4 % до 497 099 электромобилей, а в годовом сравнении они выросли только на 7,4 %. В четвёртом квартале прошлого года BYD обошла Tesla по объёмам продаж электромобилей, компании удаётся удерживать лидерство на протяжении четырёх кварталов подряд. По прогнозам Counterpoint Research, компания BYD завершит текущий год с 15,7 % мирового рынка электромобилей, обойдя Tesla с её 15,3 %.