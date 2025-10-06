В Microsoft ответили на слухи о сворачивании разработки Xbox

Microsoft опровергла слухи о полном прекращении разработки следующего поколения игровых консолей Xbox, по крайней мере, на текущий момент. Ранее в СМИ и соцсетях распространились сообщения о том, что компания якобы намерена полностью перейти на облачный гейминг (Xbox Cloud Gaming) и остановить аппаратную разработку.

Издание Windows Central сообщает о продолжении работ над линейкой Xbox Ally под кодовым названием Kennan. В её состав войдут устройства Omni (Xbox Ally) и Horseman (Xbox Ally X), создаваемые в рамках многолетнего партнёрства Microsoft с AMD по разработке специализированных чипов. Недавно президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) и генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) публично подтвердили работу над полупроводниками для консолей следующего поколения, включая как продукты первой партии, так и устройства сторонних производителей.

Производство текущего поколения консолей Xbox Series X/S не прекращалось, а новые партии оборудования продолжают поставляться ретейлерам в обычном режиме. Первоначальные сообщения, спровоцировавшие слухи, появились на игровом форуме и указывали лишь на то, что аппаратные планы «находятся в подвешенном состоянии», однако позже эта формулировка была искажена до утверждения об их полной отмене.

Несмотря на официальные опровержения, среди поклонников платформы сохраняется недоверие к долгосрочным планам Microsoft в связи с последними решениями компании, пишет Windows Central. Значительное повышение цен на подписку Xbox Game Pass, вывод консолей из ассортимента крупных ретейлеров, включая Costco, и массовые увольнения сотрудников в этом году способствовали усилению пессимистичных настроений. Особенно заметным стало резкое повышение цены на 50 % для подписки, предоставляющей игры в день их релиза, несмотря на заявления Бонд о прибыльности Xbox Game Pass и достижении выручки в $5 млрд.