«Нужно верить в то же, что и мы», — OpenAI объяснила, зачем она закупает столько ИИ-ускорителей

Руководство OpenAI объяснило, почему компания готовится потратить сотни миллиардов долларов на строительство энергоёмких центров обработки данных, не останавливаясь перед опасениями, что вся отрасль искусственного интеллекта окажется технологическим пузырём.

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

OpenAI настаивает, что все её инвестиции направлены на то, чтобы удовлетворить спрос, который постоянно растёт. «Думаю, мы преодолели 0,01 % пути к цели», — заявил президент компании Грег Брокман (Greg Brockman) в ходе брифинга на конференции DevDay. Она заключила соглашения с Nvidia, Oracle, а теперь и с AMD, на строительство гигантских гигаваттных ЦОД, которые обеспечат работу систем ИИ нового поколения. Для работы таких объектов могут потребоваться миллионы ускорителей и даже новые электростанции. Впрочем, и эти усилия лишь поверхностно раскрывают потенциал OpenAI, считает её руководство.

«Будь у нас в три или десять раз больше вычислительных мощностей, мы бы просто развивались, предлагая гораздо больше продуктов и услуг, которые люди с удовольствием потребляли бы больше. Это может зайти очень далеко», — предупредил гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Приложение с генератором видео Sora, которое может составить конкуренцию TikTok, например, оказалось успешным. Но продолжают высказываться и различные мнения: одни не верят, что ИИ способен существенно повысить производительность труда человека; другие опасаются, что он отберёт у людей миллионы рабочих мест.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Брокман же продолжает настаивать, что отрасли придётся смириться с действительностью: ИИ действительно повысит производительность труда и станет основным фактором роста экономики. «Чтобы всё это обрело смысл, нужно верить, в то, во что мы верим давно: уже не в столь отдалённом будущем ИИ станет фундаментальной движущей силой экономического роста. Если веришь в это, начинаешь понимать, что вопрос, сколько нужно вычислительных мощностей, немного похож на вопрос, сколько нужно рабочей силы», — заявил он. Когда-нибудь отрасль ИИ будет обслуживать каждого жителя планеты, то есть 8 млрд человек, и по сравнению с этим инвестиции OpenAI представляются незначительными, считает Грег Брокман. «Например, наша сделка с Nvidia рассчитана на поставку 5 млн графических процессоров. А потом осознаёшь, что на планете почти 10 млрд человек. Речь идёт о тысячекратном дефиците графических процессоров для нашей и без того крупной компании», — добавил он.

Одёргивать скептиков в компании не стали. «Написать историю о пузыре соблазнительно. <..> На самом деле я считаю, что многие направления ИИ представляют собой пузырь», — согласился гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Но он также напомнил, что разрабатываемые компанией технологии приносят потребителям ощутимую пользу. Число еженедельно активных пользователей уже превысило 800 млн человек. OpenAI продолжает изыскивать новые способы монетизировать свой успех, но не хочет и торопиться. «Если сказать, что бизнес-модель ChatGPT основана на потребительской подписке за $20 в месяц, люди примут тебя за сумасшедшего. Потому что потребитель за ПО не платит. Теперь же у нас десятки миллионов пользователей, которые платят. Потребуется изучить, как это всё работает. Будут инвестиции чрезмерные и неправильные. Но будет и много правильных инвестиций», — подытожил главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп (Brad Lightcap).

Источник:

