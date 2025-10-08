Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ

Глава издательского отдела выпустившей Baldur’s Gate 3 студии Larian Майкл Даус (Michael Douse) прокомментировал недавние заявления бизнесмена Илона Маска (Elon Musk) в отношении видеоигр, сгенерированных ИИ.

Напомним, прошлой осенью Маск пообещал «сделать игры снова великими» с помощью ИИ, а на днях заверил, что игровая студия xAI до конца 2026 года выпустит «отличную игру, сгенерированную ИИ».

По мнению Дауса, ИИ не решит главные проблемы индустрии. Это инструмент, однако все современные инструменты не могут заменить нехватку вменяемого руководства и видения, от которой страдают игры.

«Нам нужно больше человеческого самовыражения, не меньше. <...> Нам не нужно по-быстрому заработать. Нам нужна стабильность. Для этого хороши инструменты, а точно не для замены людей», — считает Даус.

Даус поделился, что отрасли требуются не «математически произведённые и психологически натренированные геймплейные циклы, а более экспрессивные миры, с которыми люди взаимодействуют или хотят взаимодействовать».

«Без взаимоуважения не может быть отклика. Без уважения к ремеслу не может быть взаимоуважения. Без человека не может быть ремесла. <...> Превратить игры в цифровой, безэмоциональный контент — лишить их всякого отклика, ради которого люди и играют!» — подытожил Даус.

Larian Studios знает, как делать игры, которые находят отклик у пользователей. Baldur’s Gate 3 стала главным хитом студии, но на достигнутом команда останавливаться не собирается и уже переключилась на разработку «двух крайне амбициозных RPG».