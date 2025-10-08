Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями

Разработчики из польской Anshar Studios при поддержке издательства 3D Realms (принадлежит Saber Interactive) продолжают подогревать интерес к своему динамичному кооперативному шутеру Painkiller.

Создатели Painkiller представили уже второй подряд трейлер, который посвящён кооперативу. Озаглавленный Blood Pact («Кровавый пакт») ролик длится около минуты и демонстрирует ужасы чистилища в компании друзей.

«Объединитесь против легионов демонов и прорежьте путь кровью. Невообразимые ужасы ждут, так что создавайте цепочки убийств, набирайте огромное количество очков и помните: дружба вечна… если вы выживете», — гласит описание видео.

В трейлере показали отстрел демонов и прочих монстров самого разного калибра, взаимодействие напарников, исполинских размеров титанов, величественные и кровавые локации чистилища.

Игрокам Painkiller достанется роль заточённого в чистилище за преступления против Небес грешника, которому Глас Творца даёт шанс искупить вину — остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов.

Painkiller выйдет 21 октября на PC (от 2499 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают кооператив на троих, гротескные ужасы, возможность играть в одиночку, четырёх чемпионов на выбор и перевод на русский.

Отдельно от основной сюжетной кампании в Painkiller появится режим Rogue Angel с роглайк-элементами, который отправит игроков в новое измерение чистилища сражаться на процедурно сгенерированных аренах.