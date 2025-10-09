Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... С начала недели акции AMD выросли в цене...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

С начала недели акции AMD выросли в цене на 43 %, подогреваемые сделкой с OpenAI

Компании AMD пришлось договориться с OpenAI о многолетнем сотрудничестве с вероятной продажей ей своих акций, чтобы курс последних начал расти уверенными темпами. В первый день он укрепился на 24 %, но дальнейший рост обеспечил повышение на 43 % с начала текущей недели.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Эта неделя рискует стать лучшей по динамике курса акций для AMD с апреля 2016 года, капитализация компании теперь измеряется $380 млрд. Идея о сотрудничестве с OpenAI, которая традиционно была ближе к Nvidia, вдохновила инвесторов, которые поверили, что AMD сможет составить ей достойную конкуренцию. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что сделка с OpenAI выгодна обеим сторонам, а предоставляемые её компанией ускорители достаточно хороши, чтобы применяться в массовых центрах обработки данных, которые строятся как OpenAI, так и провайдерами облачных услуг.

Главу конкурирующей Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) эта сделка несколько удивила, как он признался в интервью CNBC: «Она поражает воображение, она уникальна и удивительна, учитывая, насколько они были взволнованы своим продуктом следующего поколения. Я удивлён тем, что они собрались отдать 10 % акций компании даже до того, как что-то построили. В любом случае, это хитрый ход, я полагаю».

Аналитики Piper Sandler ожидают, что выручка от сотрудничества с OpenAI начнёт поступать к AMD во второй половине следующего года, но значительных величин достигнет в 2027 году. Каждый из шести запланированных к вводу гигаватт вычислительных мощностей обеспечит AMD десятками миллиардов выручки, по мнению экспертов. Руководство компании ожидает, что сделка с OpenAI позволит привлечь и новых клиентов, поэтому в общей сложности она позволит к осени 2030 года увеличить выручку AMD более чем на $100 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дженсен Хуанг «удивился» условиям сделки между AMD и OpenAI, но назвал её «хитрым ходом»
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
OpenAI в рамках сделки с AMD будет не только покупать ускорители Instinct, но и арендовать их
Сатья Наделла, Дженсен Хуанг и Майкл Делл спасли нового главу Intel от быстрой отставки
Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD
Китайские поставщики кремниевых пластин скоро начнут вытеснять мировых лидеров
Теги: amd, openai, акции, ии, сделка
amd, openai, акции, ии, сделка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Глава Nvidia заверил сотрудников, что будет платить по $100 000 за выдачу виз H-1B для них
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock 8 ч.
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 10 ч.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 11 ч.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 11 ч.
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях 12 ч.
Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями 12 ч.
Российский рынок IaaS и PaaS отметился 30-проценным ростом с начала года 13 ч.
Beeline Cloud представил комплексное решение для работы с «1С» в защищённом облаке 15 ч.
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ 16 ч.
У Gemini обнаружили уязвимость с подменой символов, но Google решила ничего не делать 16 ч.
С начала недели акции AMD выросли в цене на 43 %, подогреваемые сделкой с OpenAI 13 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — октябрь 2025 года 4 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame MatriX10 Ultra: работает за троих 5 ч.
xAI привлёк $20 млрд на покупку ускорителей NVIDIA для Colossus 2 — $2 млрд инвестировала сама NVIDIA 6 ч.
Blue Origin совершила 15-й запуск корабля New Shepard с шестью туристами 6 ч.
Спутниковая группировка Starlink теряет по спутнику в день — они сгорают в атмосфере или падают на Землю 6 ч.
AST SpaceMobile перехватила клиента у Starlink — компания обеспечит видеозвонки через спутник для Verizon 7 ч.
В России стартовали продажи роботов-пылесосов Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete 7 ч.
Нобелевскую премию по химии за 2025 года присудили за открытие «домика для молекул» 9 ч.
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS 10 ч.