С начала недели акции AMD выросли в цене на 43 %, подогреваемые сделкой с OpenAI

Компании AMD пришлось договориться с OpenAI о многолетнем сотрудничестве с вероятной продажей ей своих акций, чтобы курс последних начал расти уверенными темпами. В первый день он укрепился на 24 %, но дальнейший рост обеспечил повышение на 43 % с начала текущей недели.

Эта неделя рискует стать лучшей по динамике курса акций для AMD с апреля 2016 года, капитализация компании теперь измеряется $380 млрд. Идея о сотрудничестве с OpenAI, которая традиционно была ближе к Nvidia, вдохновила инвесторов, которые поверили, что AMD сможет составить ей достойную конкуренцию. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что сделка с OpenAI выгодна обеим сторонам, а предоставляемые её компанией ускорители достаточно хороши, чтобы применяться в массовых центрах обработки данных, которые строятся как OpenAI, так и провайдерами облачных услуг.

Главу конкурирующей Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) эта сделка несколько удивила, как он признался в интервью CNBC: «Она поражает воображение, она уникальна и удивительна, учитывая, насколько они были взволнованы своим продуктом следующего поколения. Я удивлён тем, что они собрались отдать 10 % акций компании даже до того, как что-то построили. В любом случае, это хитрый ход, я полагаю».

Аналитики Piper Sandler ожидают, что выручка от сотрудничества с OpenAI начнёт поступать к AMD во второй половине следующего года, но значительных величин достигнет в 2027 году. Каждый из шести запланированных к вводу гигаватт вычислительных мощностей обеспечит AMD десятками миллиардов выручки, по мнению экспертов. Руководство компании ожидает, что сделка с OpenAI позволит привлечь и новых клиентов, поэтому в общей сложности она позволит к осени 2030 года увеличить выручку AMD более чем на $100 млрд.