Квартальная выручка TSMC выросла на 30 % и превысила прогнозы аналитиков

Полный квартальный отчёт тайваньская компания TSMC опубликует только на следующей неделе, а пока можно опираться на предварительные данные по выручке, сформированные с учётом месячных значений за прошедший квартал. Они позволяют утверждать, что квартальная выручка компании выросла на 30 % в годовом сравнении до $32,47 млрд.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

По данным Reuters, опрошенные LSEG SmartEstimate более двух десятков аналитиков в среднем прогнозировали квартальную выручку TSMC в районе $31,9 млрд в пересчёте по курсу, так что фактическое значение оказалось выше прогнозов. Сама TSMC закладывала для квартальной выручки диапазон от $31,8 до $33 млрд, так что реальное значение лишь чуть превысило нижний порог собственного прогноза.

TSMC является крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, её выручка в последнее время сильно зависит от поставок компонентов, выпускаемых по передовым литографическим технологиям. Среди них немало комплектующих для центров обработки данных, функционирующих в составе вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания Foxconn, которая по заказу Nvidia выпускает серверные системы, недавно отчиталась о рекордной квартальной выручке, поэтому бум ИИ идёт на пользу многим участникам рынка.

Теги: tsmc, производство микросхем, полупроводники, аналитика, финансы
