Министерство торговли Китая ввело санкции против канадской TechInsights за откровения про чипы Huawei

Канадская исследовательская компания TechInsights получила известность в последние годы благодаря серии откровений о деятельности китайской Huawei Technologies в условиях американских санкций. Нанеся тем самым репутационный ущерб не только Huawei, но и всей китайской полупроводниковой промышленности, TechInsights удостоилась санкций от китайских властей.

Об этом сообщило издание Nikkei Asian Review со ссылкой на заявления представителей министерства торговли КНР. Канадская компания TechInsights теперь включена в перечень «нежелательных агентов», что лишает её возможности получать информацию из Китая по официальным каналам. Вероятно, «последней каплей» для терпения китайских регуляторов стал недавно опубликованный отчёт TechInsights, в котором говорилось, что ускорители Huawei Ascend оснащаются компонентами TSMC, Samsung и SK hynix, которые выпущены за пределами Китая, а потому не должны были попасть в руки находящейся под санкциями Huawei.

Китайским компаниям отныне будет запрещено вести какие-либо дела с TechInsights, хотя не факт, что на деятельность последней в сфере изучения компонентной базы продукции Huawei это серьёзным образом повлияет. Канадские исследователи сохранят возможность приобретать те же смартфоны Huawei на рынке, чтобы разбирать их для анализа. Частные лица в Китае тоже не имеют права отныне предоставлять TechInsights какую-либо информацию. По мнению китайских чиновников, эта компания распространяла о Китае нежелательную информацию и сотрудничала с властями западных стран.