Дешёвая Tesla Model Y выглядит как насмешка над покупателями: в ней всё сделано так, чтобы её не покупали

В практике мирового автопрома «мифические» базовые комплектации многих моделей давно распространены, поскольку существующие в единичных экземплярах машины формально задают нижнюю планку цены, но в случае с упрощённой Tesla Model Y подобные нечистоплотные маркетинговые приёмы уже второй раз добираются до компании Илона Маска (Elon Musk).

Многие специализированные ресурсы уже обратили внимание на то, что упрощённая версия Tesla Model Y подверглась не совсем логичному избирательному удалению опций, общая стоимость которых превысила достигаемую экономию в цене на уровне $5000 по сравнению с ближайшей в ассортименте старшей модификацией машины. То есть, самый популярный (преимущественно за счёт американского рынка) электромобиль в мире по итогам этих изменений стал не настолько дешевле, насколько хуже. По мнению ресурса Electrek, кроссовер потерял опций на сумму от $6000 до $8000.

В США при этом в сентябре завершила своё действие программа субсидирования покупок электромобилей отдельными категориями населения. Экономия могла достигать $7500, а потому в сентябре можно было почти за ту же цену купить полноценную Model Y, которая была значительно лучше оснащена. Тогда подобная машина была на $2000 дешевле для американских покупателей, чем сейчас стоит базовая Model Y Standard. По сути, это и помогло компании под конец квартала резко нарастить объёмы продаж. После прекращения действия программы субсидирования со стороны американских властей Tesla не решилась компенсировать её отсутствие целевыми скидками на свои самые доступные модели.

Особого внимания тематических ресурсов удостоилась крыша Tesla Model Y в комплектации Standard. Снаружи она осталась стеклянной, как и у более дорогих версий, но изнутри компания решила прикрыть её глухой обшивкой, блокирующей доступ к стеклу. Возможно, такое изменение кому-то и покажется благоприятным с точки зрения комфорта эксплуатации в солнечном климате, но с точки зрения экономики подобные шаги Tesla кажутся абсурдными. По сути, компания потратила дополнительные средства на изготовление иной обшивки потолка, чтобы скрыть стеклянную крышу, от которой избавляться не стала. Предположим, менять стеклянную крышу на производстве на лист металла или композитного материала было бы дороже, чем оставить всё в исходном состоянии, но внедрение глухой обивки потолка на этом фоне кажется издевательством над покупателями. Тем более, что у стандартной версии Model 3 ничего подобного в интерьере не наблюдалось.

Во-вторых, как подчёркивает Electrek, финансовые опции при покупке базовой Tesla Model Y пока не указывают на готовность компании стимулировать её продажи. Например, в кредит её можно получить в США при величине ежемесячного платежа $728, тогда как куда более дорогая версия Model Y Premium будет ежемесячно требовать от своего владельца $800. Разница в платеже не столь существенна, и фактически версия Standard предлагается по более высокой процентной ставке. Разница между полноприводной и заднеприводной Model Y Premium примерно такая же, но в первом случае клиент получает второй электродвигатель и привод на обе оси.

В этой ситуации напрашивается аналогия с печально известной базовой комплектацией электрического пикапа Tesla Cybertruck. Он должен быть стоить на $10 000 дешевле своего полноприводного сородича, но лишился кучи опций на $20 000, потеря которых не оправдывала снижения в цене. Формально поприсутствовав на рынке с апреля по сентябрь, такой пикап был вынужден его покинуть. Не исключено, что версию Standard кроссовера Tesla Model Y будет ждать похожая участь. Её будто бы вывели на рынок номинально, чтобы успокоить инвесторов и напугать конкурентов.

Хуже всего то, что изначально от Tesla ждали радикально новой модели на основе платформы нового поколения. Цена такого электромобиля тоже должна была оказаться гораздо ниже заявленных для версий Standard уровней. При этом «потерпеть» до появления полноценных роботизированных такси придётся долго, если Tesla вообще реализует соответствующий проект. Выпуск человекоподобных роботов Tesla Optimus, который призван переключить внимание инвесторов на новую категорию продукции компании, тоже сталкивается с трудностями. Автопилот хоть и совершенствуется, но делает это гораздо медленнее, чем обещалось Илоном Маском изначально. Стоит ли удивляться, что после анонса упрощённых версий Model 3 и Model Y акции компании упали в цене…

Совет директоров Tesla при этом продолжает стимулировать генерального директора Илона Маска новыми компенсационными обещаниями. Даже если весь обещанный $1 трлн за десять лет ему не достанется из-за срыва достижения поставленных целей, он всё равно получит до $50 млрд, как подсчитали представители Reuters. Для почти полной неудачи это весьма хорошая компенсация.