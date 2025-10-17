Сегодня 17 октября 2025
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих

О том, насколько важны ритмичные поставки простейших полупроводниковых компонентов, мировой автопром и его клиенты узнали в период пандемии, когда работа автосборочных производств по всему миру была парализована из-за дефицита чипов. BMW заявила, что недавний переход компании Nexperia под контроль властей Нидерландов способен создать проблемы с доступностью некоторых комплектующих.

Источник изображения: BMW

Источник изображения: BMW

Напомним, в начале этой недели власти Нидерландов заявили, что видят в связях производителя чипов Nexperia с китайской Wingtech угрозу для национальной безопасности, а потому вводят элементы внешнего управления в первой из компаний. Судом был назначен новый генеральный директор Nexperia, полномочия прежнего были приостановлены, а министр торговли Нидерландов получил право блокировать и отменять решения совета директоров компании.

Представители BMW заявили Nikkei, что цепочки поставок компонентов этого немецкого автопроизводителя могут пострадать из-за перевода Nexperia под контроль нидерландских властей. Пока сборка транспортных средств BMW ведётся в обычном режиме, но сам по себе риск, создаваемый прецедентом с Nexperia, игнорировать нельзя, по мнению представителей автопроизводителя. В случае необходимости BMW готова предпринимать необходимые для предотвращения дефицита компонентов меры. Продукция Nexperia используется не только в автомобильной промышленности, но и при производстве бытовой электроники. В 2017 году компания отделилась от NXP Semiconductors, а позже перешла в собственность китайской Wingtech.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: bmw, nexperia, полупроводники, производство микросхем, дефицит
