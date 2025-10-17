ИИ-модели и сервисы основного конкурента OpenAI стали доступны в Microsoft Office, Teams, Outlook и OneDrive

Сегодня 17 октября 2025
Anthropic интегрировала своего ИИ-помощника Claude с сервисами Microsoft 365. Теперь Claude доступен контент из документов Word, сообщений Teams и электронных писем Outlook. Он может самостоятельно подключаться к SharePoint и OneDrive для поиска и анализа документов. Коннектор Microsoft 365 уже доступен для всех пользователей тарифных планов Claude Team и Enterprise, но требует разрешения IT-администраторов для подключения учётных записей конечных пользователей.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Интеграция Microsoft Outlook с Claude позволяет чат-боту получать доступ к цепочкам электронных писем и анализировать сообщения, чтобы находить релевантный контекст в своих ответах. Claude также может выполнять поиск по чатам в Microsoft Teams, просматривать обсуждения каналов и сводки встреч.

Anthropic также запустила корпоративный поиск по всем источникам данных компании. Как правило, организации используют разнообразные инструменты для управления HR-процессами, коммуникациями и другими аспектами бизнеса, поэтому данные часто хранятся во множестве различных приложений и сервисов. По словам Anthropic, «корпоративный поиск особенно ценен для адаптации новых членов команды, ответа на стратегические вопросы, такие как анализ закономерностей в отзывах клиентов, и быстрого поиска нужных внутренних экспертов для консультаций по любой теме».

Интеграция Claude и Microsoft 365 работает с использованием коннектора Model Context Protocol (MCP) — стандарта Anthropic с открытым исходным кодом для подключения ИИ-приложений к другим источникам данных и приложениям. В настоящее время Microsoft внедряет MCP в свои продукты и планирует широко использовать его в своей ОС Windows.

Microsoft всё больше полагается на ИИ-модели Anthropic для улучшения своих приложений Microsoft 365. Модели Anthropic используются в Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio и новом Office Agent, который умеет создавать документы Word и PowerPoint с помощью чат-интерфейса Copilot от Microsoft.

Стремясь диверсифицировать подход к ИИ, Microsoft налаживает отношения с Anthropic, одновременно увеличивая инвестиции в собственные модели ИИ.

microsoft, anthropic, интеграция, искусственный интеллект, claude, teams, outlook, onedrive
