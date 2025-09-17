Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте

Microsoft долгое время выступала как финансовая опора OpenAI, но теперь софтверный гигант всё больше обращается к моделям искусственного интеллекта от Anthropic — тёплые отношения с OpenAI не всегда оказываются важнее конкретных результатов работы. Финансирование разработчика ChatGPT не гарантирует эксклюзивного характера отношений.

Во флагманской среде написания кода Visual Studio Code компания сделала выбор в пользу Anthropic Claude Sonnet 4, а не OpenAI GPT-5. Компания развернула функцию автоматического выбора модели ИИ для GitHub Copilot — она предполагает установку оптимального варианта помощи при написании кода. Пользователям на платных тарифах теперь будет предлагаться Claude Sonnet 4; в бесплатных вариантах останется комбинированная версия, которая включает в себя GPT-5 и GPT-5 mini. Microsoft уже не первый месяц негласно рекомендует инженерам пользоваться моделями Anthropic, сообщило издание The Verge со ссылкой на осведомлённые источники. «Согласно внутренним тестам, Claude Sonnet 4 является рекомендованной моделью для GitHub Copilot», — заявила ещё до выхода GPT-5 глава отдела разработки Microsoft Джулия Льюсон (Julia Liuson); позиция компании по данному вопросу не изменилась и сейчас.

В течение последних лет Microsoft активно инвестировала в OpenAI — с 2019 года корпорация вложила в стартап более $13 млрд; сейчас отношения между компаниями регулируются сложными соглашениями о распределении доходов. При этом OpenAI может пользоваться услугами конкурирующих с Microsoft облачных провайдеров. Софтверный гигант и сам пытается страховать риски, разрабатывая собственные системы ИИ: компания обучила модель MAI-1-preview на 15 000 ускорителях Nvidia H100, что является скромным показателем по современным меркам, рассказал глава профильного подразделения Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman). Более эффективные, как показали тесты Microsoft, модели Anthropic будут использоваться и в некоторых приложениях пакета Microsoft 365, в том числе Excel и PowerPoint.

Microsoft развивает стратегию в области ИИ и стремится сбалансировать надёжное партнёрство с OpenAI, привлекая альтернативных поставщиков, если им есть что предложить. Это могут быть более эффективные средства написания кода в Visual Studio Code или создания документов в приложениях Microsoft 365. Выбор моделей Anthropic по умолчанию просто свидетельствует, что для Microsoft практическая эффективность выше корпоративной преданности.