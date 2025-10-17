Сегодня 17 октября 2025
Судебные документы Sony и Tencent раскрыли, когда выйдет фильм по Horizon Zero Dawn

Подтверждённый в начале 2025 года фильм по мотивам приключенческого экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn от Guerrilla Games получил новые подробности благодаря судебному разбирательству Sony с Tencent.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, в июле Sony подала в суд на Tencent из-за боевика Light of Motiram, который подозрительно похож на Horizon Zero Dawn. Китайский IT-гигант ходатайствовал об отклонении иска, но японский платформодержатель на днях выступил против.

Как сообщает портал The Game Post со ссылкой на материалы дела, в новых судебных документах Sony засветилась информация о предстоящей экранизации Horizon Zero Dawn от главы PlayStation Productions Асада Кизилбаша (Asad Qizilbash).

По словам Кизилбаша, у фильма по Horizon Zero Dawn уже есть рабочая версия сценария. Сейчас компания активно ищет режиссёра и планирует приступить к съёмкам в 2026 году. Премьера адаптации запланирована на 2027-й.

Кизилбаш также назвал главную героиню Horizon Zero Dawn — рыжеволосую охотницу на машины Элой — «ключевой фигурой в горячо ожидаемом фильме» и подчеркнул её важность для расширения границ франшизы.

Ранее сообщалось, что PlayStation Productions и Columbia Pictures находятся на раннем этапе производства киноадаптации Horizon Zero Dawn. Лента расскажет о становлении Элой. Кто именно её сыграет, пока неясно.

Помимо фильма, в ближайшие годы франшизу Horizon ждёт онлайновое ответвление и продолжение Forbidden West от Guerrilla Games, а также MMORPG во вселенной игры от компании NCSoft.

Теги: horizon zero dawn, playstation productions, columbia pictures, экранизация, судебные разбирательства
