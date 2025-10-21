Сегодня 21 октября 2025
Илон Маск пригрозил покинуть пост руководителя Tesla, если ему не заплатят $1 трлн

Чисто технически, Илон Маск (Elon Musk) не является основателем Tesla, он примкнул к компании на более поздних этапах развития, но позже через суд после добился права называть себя одним из основателей. Акции Tesla формируют основную часть его личного благосостояния, а в начале следующего месяца акционерам компании предстоит проголосовать за утверждение новой компенсационной программы, которая в идеале обогатит Маска на $1 трлн.

Источник изображения: X, Elon Musk

Соответствующий пакет рассчитан на десять лет, его передача Маску будет зависеть от достижения нескольких промежуточных целей, а в качестве одного из критериев успеха будет использоваться капитализация Tesla, которая должна будет расти и в идеале сможет достичь $8 трлн. Тем не менее, представители Reuters недавно подсчитали, что даже если под управлением Илона Маска компания и не достигнет основной части поставленных целей, он всё равно получит от $20 до $40 млрд вознаграждения. Это будет самый крупный компенсационный пакет в истории человечества за недостижение поставленных целей руководством компании.

Следует также добавить, что Илон Маск и так получил от Tesla заметно больше, чем компания заработала в виде прибыли за всю историю своего существования. По традиции, Маск находит время в своём плотном графике для переписки на страницах социальной сети X со своими последователями или критиками, и вопрос предстоящего голосования по поводу компенсационного пакета в $1 трлн тоже не ускользнул из его поле зрения. Когда один из пользователей X выразил обеспокоенность условиями получения Маском первого транша из нового компенсационного пакета, тот неожиданно дал понять, что не станет держаться за пост генерального директора Tesla, если ему не утвердят данную программу компенсации.

«Tesla стоит больше, чем все прочие автомобильные компании вместе взятые. Кого из этих генеральных директоров вы бы хотели видеть в качестве руководителя Tesla? Я им не буду», — эмоционально отреагировал глава компании на критику в адрес нового плана. Вполне предсказуемо, дальнейшие посты Илона Маска в X свелись к агитации акционеров Tesla голосовать за утверждение предложенного плана компенсации труда генерального директора, коим он продолжает оставаться. Само голосование намечено на 6 ноября этого года. Акционеры Tesla поставлены перед сложным выбором. Если они не поддержат предлагаемый компенсационный пакет, то Маск покинет пост генерального директора, тем самым создавая риск обрушения котировок акций, которые принадлежат другим инвесторам. Оставаясь на этом посту, он продолжает поддерживать курс акций Tesla, кормя инвесторов обещаниями выпустить полноценный автопилот и человекоподобных роботов Optimus. Разорвать этот порочный круг вряд ли кто-то решится по доброй воле.

