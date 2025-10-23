Сегодня 23 октября 2025
«Полный автопилот» Tesla испарился — теперь машины лишь «разработаны с учётом автономности»

В 2016 году компания Tesla заявила, что все выпускаемые ею с того момента электромобили имеют всё необходимое оборудование для реализации полного автопилота. План заключался в том, чтобы в течение нескольких лет довести до ума программное обеспечение и сделать эти машины полностью автономными с точки зрения управления. Сейчас компания более осторожно выбирает выражения, говоря на эту тему.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Не секрет, что затянувшееся ожидание перехода к полному автопилоту начало выводить из себя не только клиентов Tesla, но и инвесторов, поэтому у них начали возникать претензии, оформляющиеся в виде судебных исков. С 2016 года Tesla продолжала продавать клиентам опцию FSD за тысячи долларов, обещая, что со временем оснащённая ею машина сможет ездить самостоятельно. Позже выяснилось, что аппаратная платформа HW2 необходимыми возможностями не обладает, и чтобы реализовать полный автопилот, придётся не только обновить программное обеспечение, но и бортовой компьютер до версии HW3.

Решить проблему несоответствия аппаратной платформы потребностям полного автопилота Tesla была готова, меняя бортовые компьютеры на HW3 за свой счёт, но только не в случае с теми клиентами, которые выбирали использование FSD по подписке с ежемесячными платежами. Ещё позже Tesla призналась, что и возможностей HW3 для реализации полного автопилота не хватит, а потому перешла к оснащению всех новых машин бортовыми компьютерами поколения AI4 (HW4) с обновлёнными камерами. Такие бортовые компьютеры уже не обладали обратной совместимостью с машинами, изначально оснащёнными оборудованием поколения HW3, и Tesla до сих пор не придумала, как подобную модернизацию осуществить технически с минимальными затратами. Более того, очевидно, что на AI4 прогресс не остановится, поскольку компания уже готовит переход на аппаратную платформу AI5. Чипы для неё как раз будут выпускать в США компании Samsung и TSMC, как признался на этой неделе Илон Маск (Elon Musk).

В свежей презентации, которая прилагается к квартальному отчёту Tesla, компания вообще использует максимально гибкую формулировку: «Каждое поставляемое транспортное средство Tesla на данный момент разработано с учётом автономности». О том, что на борту производимых сейчас электромобилей Tesla есть всё необходимое для реализации полного автопилота оборудование, автопроизводитель больше не сообщает, как делал девять лет назад. Адаптировать описание спорной функции компанию заставили судебные иски, которые выдвинуты как минимум в США, Китае и Австралии как раз на почве несбывшихся ожиданий клиентов.

Источник:

Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, электромобиль, автопилот
