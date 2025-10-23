Paradox не бросит Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 после неудачного запуска

Недавний релиз вампирского ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 прошёл не лучшим образом, и в издательстве Paradox Interactive с разработчиками из студии The Chinese Room бросать игру не намерены.

Напомним, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами (рейтинг 55 %). Вдобавок к недостаткам самой игры покупателей разочаровали многочисленные технические неурядицы.

В специальном обращении Paradox и The Chinese Room признали имеющиеся у игры проблемы технического характера и в ожидании полноценных исправлений предложили временные решения:

открыть игру и лаунчер от имени администратора, если она не запускается или зависает на стартовом экране;

загрузить последнее сохранение из главного меню, если в ходе некоторых квестов Сиэтл оказывается недостаточно населённым;

добавить в настройках Windows клавиатуру QWERTY, если AZERTY не работает;

обновить и переустановить игру, если кланы Ласомбра и Тореадор оказались заблокированы при выборе.

Разработчики также выпустили для ПК-версии Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 срочную заплатку 1.0.1. Апдейт включает исправление одной проблемы — зависания стартового экрана.

Создатели Bloodlines 2 также в курсе проблем с производительностью, вылетов на PS5 и предложений игроков: опции отключения размытия и элементов интерфейса, настройки поля зрения и волос на лице персонажа (в редакторе).

Paradox и The Chinese Room поблагодарили покупателей за интерес к игре, отзывы о ней (особенно оставленные через официальную форму) и терпение, а также подчеркнули, что «настроены и дальше улучшать Bloodlines 2».

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла 21 октября на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В 2026 году игра получит два сюжетных аддона — Loose Cannon (второй квартал) и The Flower & the Flame (третий).