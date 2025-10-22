Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Лучше снова запущу первую часть»: долго...
реклама
Новости Software

«Лучше снова запущу первую часть»: долгожданная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разочаровала игроков в Steam

Вышедший накануне после проблемной разработки вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от Paradox Interactive и The Chinese Room разочаровал не только критиков, но и пользователей Steam.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

За неполные сутки с момента премьеры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получила в Steam более 1,8 тыс. «смешанных» обзоров. С учётом покупок вне сервиса Valve количество отзывов превышает 2,3 тыс.

Таким образом, рейтинг игры на площадке составляет 56 % (57 %) — это больше, чем было на запуске (42 %), однако заметно ниже результата оригинальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines (94 %).

Пользователи хвалят качественную графику, густую атмосферу и интересный сюжет, а ругают поверхностную ролевую составляющую, линейность истории, вылеты, оптимизацию и необходимость взаимодействовать с лаунчером Paradox.

Фанаты сходятся во мнении, что Bloodlines 2 нельзя назвать настоящим сиквелом Bloodlines. «Лучше снова запущу первую часть, уже исхоженную вдоль и поперёк», — решил Hoxtilicious!, разочаровавшийся в новинке.

Тем временем пиковый онлайн Bloodlines 2 на релизе в Steam достиг 27 тыс. человек. Это больше, чем у первой Bloodlines (3,2 тыс.), но меньше, чем у условно-бесплатной королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt (29,4 тыс. игроков).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В 2026 году игра получит два сюжетных дополнения — Loose Cannon (второй квартал) и The Flower & the Flame (третий).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 добралась до релиза спустя 20 лет после выхода культовой первой части
Не тот сиквел, который фанаты ждали 20 лет: критики вынесли вердикт Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры
Криминальный боевик Scarface: The World is Yours по мотивам фильма «Лицо со шрамом» спустя 19 лет после релиза получил новую жизнь на ПК
Олдскульный нуарный шутер Mouse: P.I. For Hire не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость
Российская индустрия видеоигр попросила у правительства льготы — повышение налоговой нагрузки рискует обернуться новой волной релокации
Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.