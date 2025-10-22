«Лучше снова запущу первую часть»: долгожданная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разочаровала игроков в Steam

Вышедший накануне после проблемной разработки вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от Paradox Interactive и The Chinese Room разочаровал не только критиков, но и пользователей Steam.

За неполные сутки с момента премьеры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получила в Steam более 1,8 тыс. «смешанных» обзоров. С учётом покупок вне сервиса Valve количество отзывов превышает 2,3 тыс.

Таким образом, рейтинг игры на площадке составляет 56 % (57 %) — это больше, чем было на запуске (42 %), однако заметно ниже результата оригинальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines (94 %).

Пользователи хвалят качественную графику, густую атмосферу и интересный сюжет, а ругают поверхностную ролевую составляющую, линейность истории, вылеты, оптимизацию и необходимость взаимодействовать с лаунчером Paradox.

Фанаты сходятся во мнении, что Bloodlines 2 нельзя назвать настоящим сиквелом Bloodlines. «Лучше снова запущу первую часть, уже исхоженную вдоль и поперёк», — решил Hoxtilicious!, разочаровавшийся в новинке.

Тем временем пиковый онлайн Bloodlines 2 на релизе в Steam достиг 27 тыс. человек. Это больше, чем у первой Bloodlines (3,2 тыс.), но меньше, чем у условно-бесплатной королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt (29,4 тыс. игроков).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В 2026 году игра получит два сюжетных дополнения — Loose Cannon (второй квартал) и The Flower & the Flame (третий).