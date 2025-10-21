Многострадальная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 добралась до релиза спустя 20 лет после выхода культовой первой части

Спустя без малого 21 год после выхода первой части на ПК и консолях состоялся релиз Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — многострадального вампирского ролевого экшена от издателя Paradox Interactive и разработчиков из The Chinese Room.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла на PC (GOG, от 3319 рублей в российских Steam и Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Премьера сопровождалась новым геймплейным трейлером.

Основная игра включает все шесть вампирских кланов (Бруха, Вентру, Бану Хаким, Тремеры, Ласомбра, Тореадор). Два последних до недавних пор были эксклюзивами дополнения Shadows & Silk (входило в состав премиального издания).

На момент публикации Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получила в Steam менее сотни «смешанных» отзывов (рейтинг 42 %). Пользователи жалуются на технические проблемы и геймплейные недостатки игры.

Тем временем на сайтах агрегаторов рецензий Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 заслужила 64−65 % (Metacritic) и 64 % (OpenCritic). Критики сошлись во мнении, что это не тот сиквел, который фанаты ждали 20 лет.

Игрокам достанется роль проснувшегося после 100-летней спячки старейшины вампиров по имени Фаир (может быть мужчиной или женщиной), в голове которого «поселился» вампирский детектив Фабиен из клана Малкавианов.

Обещают современный Сиэтл на пороге войны, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский язык. В 2026 году игра получит два сюжетных дополнения — Loose Cannon (второй квартал) и The Flower & the Flame (третий).