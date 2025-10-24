Сегодня 24 октября 2025
Тодд Говард «с нетерпением» ждёт дня, когда сможет рассказать про Fallout 5, но фанатам от этого не легче

Как и предполагалось, на трансляции в честь ежегодного Дня Fallout не анонсировали ни Fallout 5, ни ремастер Fallout 3, однако это не значит, что разработчики из Bethesda Game Studios сидят без дела.

Источник изображений: Bethesda Softworks

В коротком обращении на исходе Fallout Day Broadcast 2025 глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) прокомментировал разочарование фанатов отсутствием ожидаемых анонсов.

Хотя выступление Говарда оказалось записано, а не было прямым включением из студии, разработчик предрёк ажиотаж вокруг несостоявшихся анонсов в комментариях: «Я читаю ваш чат и вижу… вы хотите это, вы хотите то».

«Мы всё читаем. Просто знайте: мы работаем над большим [числом игр по Fallout, чем показали на Fallout Day Broadcast 2025]. С нетерпением ждём дня, когда сможем поделиться этим со всеми», — заверил Говард.

Тодд Говард «читает» чат трансляции Fallout Day Broadcast 2025

Судя по тому, что под записью Fallout Day Broadcast 2025 собралось в три раза больше дизлайков, чем лайков (более 3000 на 915), выступление Говарда разочарованных поклонников серии успокоить не смогло.

В комментариях к ролику фанаты раскритиковали Bethesda за оторванность от сообщества, к которому компания якобы прислушивается (ни ремастера Fallout: New Vegas, ни Fallout 3), и попытку ещё раз продать игрокам Fallout 4.

Говард ранее упоминал, что Bethesda выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. По слухам, в разработке находится несколько Fallout, включая ту, «что вы все ждёте», и ремастер Fallout 3.

Теги: fallout, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
