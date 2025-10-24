«Мы как будто в 1999 году»: инвесторы ищут спасение от ИИ-пузыря по рецептам эры доткомов

Крупные инвесторы, напуганные чрезмерным энтузиазмом в отношении ИИ, но опасающиеся делать ставки против него, выбирают стратегию эпохи доткомов 1990-х годов, которая тогда помогла некоторым компаниям избежать краха. Им приходится искать баланс между недополученной прибылью при раннем выходе из инвестиций в ИИ и потенциальными рисками банкротства при возможном обвале этого рынка.

Акции американских технологических компаний бьют рекорды один за другим, а стоимость производителя чипов для ИИ Nvidia превысила $4,5 трлн. В этой ситуации профессиональные инвесторы пытаются найти способы заработать на растущем рынке и при этом избежать чрезмерного риска. Многие участники рынка вспоминают интернет-бум 1990-х годов, который распространился от стартапов к телекоммуникациям и технологиям. В то время некоторые хедж-фонды оседлали волну, вовремя избавляясь от высокодоходных акций до их пика.

«Мы делаем то, что работало с 1998 по 2000 год», — заявил руководитель отдела многопрофильных активов и директор по информационным технологиям компании Amundi Франческо Сандрини (Francesco Sandrini). Он отметил признаки иррационального оптимизма на Уолл-стрит, такие как ажиотажная торговля рискованными опционами, привязанными к стоимости акций крупных компаний, занимающихся ИИ.

Тем не менее он ожидает продолжения этого «технологического энтузиазма» и надеется получить прибыль, делая ставки на разумно оценённые активы, которые могут вырасти в будущем. Такой подход, по словам Сандрини, предполагает поиск «максимальных возможностей для роста, которые рынок пока не заметил», с выходом на рынки программного обеспечения, робототехники и азиатских технологий.

«Вероятность того, что этот бум ИИ обернётся крахом, очень высока, поскольку компании тратят триллионы и борются за один и тот же рынок, которого пока не существует», — считает директор по информационным технологиям Goshawk Asset Management Саймон Эдельстен (Simon Edelsten). Он полагает, что следующая фаза лихорадки ИИ распространится от таких компаний как Nvidia, Microsoft и Alphabet на смежные секторы.

Исследование пузыря доткомов 1990-х годов, сделанное экономистами Маркусом Бруннермейром (Markus Brunnermeir) и Стефаном Нагелем (Stefan Nagel) показало, что успешные хедж-фонды в основном не делали ставку на крах доткомов, а достаточно умело воспользовались им, чтобы в период с 1998 по 2000 год опережать рынок примерно на 4,5 % в квартал и избежать худших последствий спада. Они вовремя избавлялись от переоценённых акций интернет-компаний и перенаправляли прибыль в другие активы, прежде чем те привлекут внимание менее искушённых инвесторов.

Многие аналитики полагают, что нынешняя ситуация схожа с положением на финансовом рынке в 1999 году. При этом отмечается, что даже в 2000 году, когда рынок достиг пика, можно было получить хорошую прибыль. Согласно известной поговорке, во время золотой лихорадки выгоднее и надёжнее всего продавать старателям инструменты. Поэтому эксперты рекомендуют отдавать предпочтение консалтинговым и робототехническим компаниям.

Многие инвесторы также пытаются извлечь выгоду из триллионов долларов, которые такие крупные IT-игроки как Amazon, Microsoft и Alphabet вкладывают в центры обработки данных для ИИ и передовые чипы, не принимая на себя прямых обязательств перед этими компаниями. Некоторые делают ставку на уран, ожидая строительства новых ядерных электростанций для обеспечения ЦОД электроэнергией, другие планируют заработать на поставке тары для производителей чипов.

В то же время управляющие активами обеспокоены тем, что спешка со строительством центров обработки данных может привести к переизбытку мощностей, как это было во время бума оптоволоконных кабелей в телекоммуникационной отрасли. Несмотря на то, что ведущие акции компаний, занимающихся ИИ, продолжают расти, многие инвесторы видят в сложившейся ситуации признаки надувающегося пузыря и диверсифицируют риски, вкладываясь в акции китайских технологических компаний или приобретая европейские и медицинские активы. Все аналитики солидарны в одном — невозможно предсказать, как долго продлится ажиотаж вокруг ИИ.