ИИ-пузырь покорил новую веху: капитализация Nvidia превысила $4,5 трлн

Акции Nvidia во вторник достигли нового рекорда, поднявшись почти на 3 %, что увеличило рыночную капитализацию производителя чипов до невероятных $4,5 триллиона. За год акции Nvidia выросли примерно на 49 % и продолжают привлекать инвесторов, поскольку компания наращивает темпы заключения сделок, укрепляя свои позиции в центре бума искусственного интеллекта, сообщает CNBC.

На прошлой неделе OpenAI заявила, что Nvidia приобретёт долю в стартапе в сфере ИИ на сумму до $100 млрд и построит центры обработки данных стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые будут оснащаться графическими ускорителями Nvidia. Затем OpenAI объявила о строительстве пяти новых крупных центров обработки данных совместно с Oracle в рамках ИИ-мегапроекта Stargate. По словам компаний реализация плана обойдётся в $500 млрд.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что на продукцию Nvidia приходится около 70 % расходов на новые центры обработки данных для ИИ.

Аналитики Citi во вторник повысили целевую стоимость акций Nvidia с $200 до $210, ссылаясь на прогноз роста расходов на инфраструктуру ИИ после анонсов OpenAI.

«Мы считаем, что OpenAI обратилась к Nvidia за помощью, поскольку у Nvidia есть очень привлекательный продукт, а число пользователей и объёмы потребляемых вычислительных мощностей на одного пользователя растут», — цитирует CNBC аналитика Citi Атифа Малика (Atif Malik).

Meta✴, Google и другие компании также значительно увеличивают свои расходы на инфраструктуру. CoreWeave, поставщик облачных услуг, крупным акционером которого является Nvidia, сообщил во вторник о достижении соглашения о поставке Meta✴ услуг по инфраструктуре ИИ на сумму $14,2 млрд.

Акции Nvidia в этом году опережают по темпам роста всех конкурентов, за исключением производителя микросхем Broadcom, бумаги которого выросли примерно на 40 %, чему также способствовал OpenAI.