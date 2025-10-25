Сегодня 25 октября 2025
Tesla поручит Samsung выпуск чипов AI5 сразу по нескольким причинам

Отчитываясь о результатах минувшего квартала на этой неделе, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) признался, что его компания поручит выпуск чипов AI5 собственной разработки не только компании TSMC, но и конкурирующей Samsung Electronics. Выбор последней в этом контексте обусловлен сразу несколькими причинами, как считает The Chosun Daily.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Напомним, изначально Tesla планировала доверить Samsung выпуск чипов AI6, которые на одно поколение опережают AI5, для этого компании уже заключили контракт на $16,5 млрд. До недавних пор считалось, что AI5 будет выпускать именно TSMC, но на днях Маск признался, что заказы будут распределены между нею и Samsung. Последняя занимается выпуском и AI4, поэтому сотрудничество с Tesla для неё не является диковинкой, но весь вопрос заключался в том, сможет ли качество литографических технологий Samsung нового поколения удовлетворить запросы Tesla.

Следует напомнить, что с освоением 3-нм технологии у Samsung дела шли не очень хорошо. Формально начав выпуск серийных 3-нм чипов примерно на полгода раньше TSMC, компания Samsung в дальнейшем не смогла привлечь к нему значительного количества клиентов, и даже процессоры Samsung Exynos 2500 не смогли прижиться в смартфонах этой марки и были заменены на изделия Qualcomm именно из-за проблем с качеством собственных 3-нм чипов.

Переход на 2-нм техпроцесс для Samsung в этом смысле был важен с точки зрения возвращения доверия клиентов. Контракт с Tesla, для которой Samsung будет выпускать 2-нм чипы, в значительной степени выступает сигналом для возвращения клиентов к контрактному подразделению корейского производителя чипов. По слухам, сейчас уровень выхода годной продукции по 2-нм технологии Samsung достигает 55–60 %, к концу года компания надеется поднять его до 70 %.

Вторая причина, по которой Tesla могла заключить с Samsung контракт и на выпуск чипов AI5, помимо AI6, порождена соображениями о необходимости забронировать производственные мощности в условиях их нарастающего дефицита у востребованных в отрасли подрядчиков типа TSMC. Как подчеркнул Маск, Tesla намерена создать условия, при которой чипы AI5 «будут поставляться в избытке». В сегменте услуг по выпуску 2-нм чипов именно TSMC и Samsung остаются главными игроками рынка, поскольку Intel свои возможности в этой сфере пока не развила до необходимого уровня.

Кроме того, по неофициальной информации, осознавая уникальность своего положения и растущий спрос на услуги, TSMC начала задирать цены. По некоторым данным, её кремниевые пластины с 2-нм чипами могут оказаться на 50 % дороже компонентов предыдущего поколения. Samsung в этих условиях может оттянуть часть клиентов TSMC на себя, если предложит приемлемое качество продукции и вменяемые цены. Во втором квартале, по данным TrendForce, на рынке контрактных услуг по выпуску чипов Samsung довольствовалась долей 7,3 % против 70,2 % у TSMC. Когда-то их разделяло не более двадцати процентных пунктов, и Samsung наверняка заинтересована в сокращении существующей разницы.

Samsung постепенно расширяет экосистему клиентов в рамках 2-нм технологии. Под неё уже оптимизированы процессоры с архитектурой Arm Neoverse V3. Она также будет использоваться для выпуска чипов для южнокорейского ИИ-стартапа DeepX, клиентами Samsung на этом направлении станут разработчик компонентов для автопилота Ambarella и японская PFN. Наконец, Samsung намерена активно использовать 2-нм мобильные процессоры Exynos 2600 собственной разработки, первые образцы которых показывают обнадёживающие результаты с точки зрения производительности.

samsung, samsung electronics, tesla, tsmc, производство микросхем
