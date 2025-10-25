Tesla поручит Samsung выпуск чипов AI5 сразу по нескольким причинам

Отчитываясь о результатах минувшего квартала на этой неделе, глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) признался, что его компания поручит выпуск чипов AI5 собственной разработки не только компании TSMC, но и конкурирующей Samsung Electronics. Выбор последней в этом контексте обусловлен сразу несколькими причинами, как считает The Chosun Daily.

Напомним, изначально Tesla планировала доверить Samsung выпуск чипов AI6, которые на одно поколение опережают AI5, для этого компании уже заключили контракт на $16,5 млрд. До недавних пор считалось, что AI5 будет выпускать именно TSMC, но на днях Маск признался, что заказы будут распределены между нею и Samsung. Последняя занимается выпуском и AI4, поэтому сотрудничество с Tesla для неё не является диковинкой, но весь вопрос заключался в том, сможет ли качество литографических технологий Samsung нового поколения удовлетворить запросы Tesla.

Следует напомнить, что с освоением 3-нм технологии у Samsung дела шли не очень хорошо. Формально начав выпуск серийных 3-нм чипов примерно на полгода раньше TSMC, компания Samsung в дальнейшем не смогла привлечь к нему значительного количества клиентов, и даже процессоры Samsung Exynos 2500 не смогли прижиться в смартфонах этой марки и были заменены на изделия Qualcomm именно из-за проблем с качеством собственных 3-нм чипов.

Переход на 2-нм техпроцесс для Samsung в этом смысле был важен с точки зрения возвращения доверия клиентов. Контракт с Tesla, для которой Samsung будет выпускать 2-нм чипы, в значительной степени выступает сигналом для возвращения клиентов к контрактному подразделению корейского производителя чипов. По слухам, сейчас уровень выхода годной продукции по 2-нм технологии Samsung достигает 55–60 %, к концу года компания надеется поднять его до 70 %.

Вторая причина, по которой Tesla могла заключить с Samsung контракт и на выпуск чипов AI5, помимо AI6, порождена соображениями о необходимости забронировать производственные мощности в условиях их нарастающего дефицита у востребованных в отрасли подрядчиков типа TSMC. Как подчеркнул Маск, Tesla намерена создать условия, при которой чипы AI5 «будут поставляться в избытке». В сегменте услуг по выпуску 2-нм чипов именно TSMC и Samsung остаются главными игроками рынка, поскольку Intel свои возможности в этой сфере пока не развила до необходимого уровня.

Кроме того, по неофициальной информации, осознавая уникальность своего положения и растущий спрос на услуги, TSMC начала задирать цены. По некоторым данным, её кремниевые пластины с 2-нм чипами могут оказаться на 50 % дороже компонентов предыдущего поколения. Samsung в этих условиях может оттянуть часть клиентов TSMC на себя, если предложит приемлемое качество продукции и вменяемые цены. Во втором квартале, по данным TrendForce, на рынке контрактных услуг по выпуску чипов Samsung довольствовалась долей 7,3 % против 70,2 % у TSMC. Когда-то их разделяло не более двадцати процентных пунктов, и Samsung наверняка заинтересована в сокращении существующей разницы.

Samsung постепенно расширяет экосистему клиентов в рамках 2-нм технологии. Под неё уже оптимизированы процессоры с архитектурой Arm Neoverse V3. Она также будет использоваться для выпуска чипов для южнокорейского ИИ-стартапа DeepX, клиентами Samsung на этом направлении станут разработчик компонентов для автопилота Ambarella и японская PFN. Наконец, Samsung намерена активно использовать 2-нм мобильные процессоры Exynos 2600 собственной разработки, первые образцы которых показывают обнадёживающие результаты с точки зрения производительности.