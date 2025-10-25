Сегодня 25 октября 2025
TSMC объявила, что не боится запрета экспорта редкоземельных металлов из Китая

Компания по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) располагает достаточным количеством редкоземельных металлов, поэтому она не обеспокоена краткосрочным влиянием каких-либо ограничений на их экспорт из Китая. Об этом в ходе пресс-сессии заявил председатель Ассоциации полупроводниковой промышленности Тайваня (TSIA), старший вице-президент и операционный директор TSMC Клифф Хоу (Cliff Hou).

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Как сообщает Digitimes, TSIA следит за ситуацией и не ожидает для себя каких-либо существенных последствий в ближайшие пару лет. Однако основная проблема, если Китай полностью прекратит экспорт редкоземельных металлов, заключается в переходе на поставщиков из Австралии и других регионов, что займёт некоторое время.

Несмотря на название, редкоземельные металлы вовсе не являются редкими, по крайней мере, с геологической точки зрения. Однако ограниченная инфраструктура, необходимая для их добычи и переработки, делает их довольно сложными для получения, поскольку на долю Китая приходится более 85 % мировых перерабатывающих мощностей. Страна использовала это преимущество в международных торговых переговорах: в 2024 году Пекин объявил, что все запасы редкоземельных металлов теперь принадлежат государству. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на весь импорт в страну, Китай в апреле этого года ввёл запрет на экспорт некоторых редкоземельных металлов. Он был снят в июле в обмен на отмену Белым домом экспортных лицензий на программное обеспечение для электронного проектирования электронных приборов (EDA), но в октябре был восстановлен и значительно усилен.

Ситуация потрясла полупроводниковую промышленность, поскольку она серьёзно затрагивает производство микросхем с техпроцессом 14 нм и меньше, а также многослойных чипов.

На рынке есть и другие поставщики редкоземельных металлов, но они значительно отстают от Китая по объёмам выпуска. Австралия, один крупных производителей редкоземельного сырья второго эшелона, стремится увеличить объёмы выпуска за счёт переработки отходов горнодобывающей промышленности. Канада также планирует расширить свою горнодобывающую промышленность, включив в неё критически важные элементы, а США рассматривают возможность инвестирования $2 млрд в развитие цепочки поставок редкоземельных металлов. Что касается переработки редкозёма, то в Малайзии расположен крупнейший некитайский перерабатывающий завод Lynas Advanced Materials Plant, принадлежащий австралийской Lynas Rare Earths Ltd. Китай также ведёт переговоры с Куала-Лумпуром, предлагая ему помощь в освоении собственных запасов редкоземельных металлов, которые, по некоторым оценкам, оцениваются в $175 млрд.

По словам Хоу, TSMC располагает запасами редкоземельных элементов на один–два года, что позволит ей работать, даже если Китай полностью перекроет поставки. Сейчас главная проблема заключается в том, что компании потребуется время, чтобы отказаться от китайских поставщиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Источник:

Материалы по теме
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд
Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов
Китай грозит отправить США в рецессию — новые санкции на редкоземельные металлы ударят по ИИ
Учёные предложили США поискать редкоземельные металлы в отходах, чтобы снизить зависимость от Китая
$2 млрд субсидий по «Закону о чипах» США перенаправят на борьбу с дефицитом редкоземельных минералов
Samsung принимает участие в разработке чипа для спутниковых модемов Starlink с функцией ИИ
tsmc, производство микросхем, сырьё, экспортные ограничения, санкции
