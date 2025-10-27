Сегодня 27 октября 2025
Релиз Halo на PS5 показал главного конкурента Xbox — это не PlayStation или Nintendo, а TikTok и фильмы

Анонсированный недавно шутер Halo: Campaign Evolved ознаменует первое в истории появление игры серии Halo на консолях PlayStation. Долгие годы такое казалось немыслимым, но Xbox уверяет, что времена изменились.

Источник изображений: Xbox

Комментируя в интервью The New York Times решение выпустить Halo на PlayStation, руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути (Matt Booty) рассказал, кого компания считает своим главным конкурентом.

По словам Бути, с годами потребители стали меньше привязаны к устройствам, на которых играют в игры, поэтому теперь Xbox конкурирует с тем, что активнее всего перетягивает на себя внимание геймеров.

«Мы стремимся встречать людей там, где они собираются. Наш главный конкурент — не другая консоль. Больше и больше мы соперничаем со всем подряд — от TikTok до фильмов», — подчеркнул Бути.

Мэтт Бути

В последние годы консольные войны всё меньше походят на то, как они велись в прошлом. Xbox начала выпускать игры на приставках конкурентов, PlayStation осваивает рынок ПК, и лишь Nintendo ведёт дела по старинке.

Президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) недавно назвала идею эксклюзивных игр «устаревшей», ведь люди уже «переросли» эту концепцию: «Крупнейшие в мире игры доступны везде. Посмотрите на Call of Duty, Minecraft, Fortnite, Roblox».

Ранее источники Bloomberg выяснили, что за мультиплатформенной стратегией Xbox (наряду с подорожанием Game Pass, консолей и игр, увольнениями и закрытием студий) стоят установленные Microsoft целевые показатели нормы прибыли.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
xbox, microsoft, tiktok
Soft
Hard
